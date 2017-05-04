Сколько на самом деле стоит «льготный» кредит и какова цена чиновничьего «бесплатно»? 4.05.2017, 11:45

За три с лишним месяца жительница Барановичей написала в различные инстанции огромное количество писем.

Людмила Стецко рассказала intex-press.by какими разочарованиями могут обернуться привлекательные, на первый взгляд, предложения:

Льготный не льготный кредит

Кредит на строительство жилья под 12% годовых, обладателем которого мы стали в декабре прошлого года, позиционировался как льготный. Действительно, разница в процентах между обычным жилищным кредитом и нашим тогда была существенной – 21% против 12%. Денег на кредиты со сниженной процентной ставкой выделяли всего около 20 млн: этих денег хватало примерно на 570 кредитов, подобных нашему. А вот нуждались в жилье, читай, в более дешевых займах на его приобретение, почти 700 тысяч семей Беларуси! В таких условиях получение кредита под 12% казалось счастьем.

Мы знали, что наш процент по кредиту не фиксированный и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Беларуси. Формула процентной ставки такая: 21% минус 50% ставки рефинансирования, в марте ее поменяли – 20% минус 50% ставки. Снижается ставка – растет процент по кредиту, и наоборот. Но мы и предположить не могли, что эти метаморфозы будут происходить… каждый месяц. Причем отнюдь не в нашу пользу.

Что же мы видим спустя несколько месяцев? Ставка рефинансирования снизилась с 18% в декабре до 14% в апреле, наш процент по кредиту вырос, а разница между нашим и обычным кредитом на строительство существенно сократилась – 13% против 17%.

При этом, чтобы получить обычный кредит, даже в очереди на улучшение жилищных условий стоять не надо. А семье с ребенком еще и финансовая помощь в погашении кредита предоставляется – 40 бюджетов прожиточного минимума, это примерно пятая часть суммы, которую мы одолжили у государства.

Нам, пояснили в «Беларусбанке», такая помощь не положена, потому что разница в процентах между нашим и обычным кредитом гасится государством из бюджетных средств. То есть, фактически, мы получили самый обычный кредит, просто красиво упакованный и грамотно распиаренный. Был конец года, жилье нужно было сдавать, проценты по обычным строительным кредитам были пугающе высоки, вот государство, видимо, и придумало этот ход со сниженными процентными ставками, чтобы привлечь желающих. И, надо сказать, небезуспешно.

Но, самое интересное, вот что. Я, конечно, не банкир и могу не знать всех подводных камней, но вот какая арифметика на сегодня у меня получается. Да, если бы мы взяли изначально кредит под 21% вместо тогдашних 12%, то вместо 540 рублей в месяц мы платили бы больше 800. Но с нынешней ставкой по обычному кредиту в 17% и с помощью государства на ребенка примерно в 7200 рублей, которые мы вернули бы банку, выплата, по моим подсчетам, составила бы около 550 рублей в месяц. Мы же по своему «льготному» кредиту в последний раз заплатили почти 580 рублей.

Сказать, что мы чувствуем себя обманутыми своим социальным государством – ничего не сказать. Хотя и понимаем, что экономику так же легко, как нас, не проведешь. И за стремительным падением ставки рефинансирования, скорее всего, последует такой же быстрый рост, который снизит наш процент по кредиту. Чего только это будет стоить нам и стране?

Почти две сотни за «бесплатно»

Но в банке человека хотя бы готовят к неприятным сюрпризам. А как можно подготовиться к ситуации, когда на тебе пытаются заработать там, где этого подвоха не ждешь?

Ремонт в квартире мы решили начать с переноса полотенцесушителя в ванной. Размещался он крайне неудобно, переносить его – много грязи и пыли, поэтому уж лучше сразу. Нашли относительно «недорогого» сантехника – примерно 250 рублей вместе с материалами (многие только за работу столько просят). В управлении архитектуры нам сказали, что без согласования в исполкоме эта переделка может впоследствии обернуться крупным штрафом.

А еще заверили, что никаких материальных затрат это не потребует. И, действительно, согласовали все бесплатно. Но, когда нам отдали решение исполкома, оказалось, что к нему нужен проект, который стоит минимум 85 рублей. А еще нужно заплатить управлению архитектуры «за ввод полотенцесушителя в эксплуатацию» – 73 рубля, и за технадзор ЖРЭУ или другой уполномоченной организации – минимум 11 рублей. Ничего себе бесплатно! Почти 170 рублей просто за то, что люди, которые и в квартире-то у нас не были, составят и подпишут несколько бумажек!

Но мы же законопослушные, сделали проект, дешево даже – сторговались с проектной организацией на 45 рублей. А вот с оплатой за «ввод в эксплуатацию» решили повременить в целях экономии, так как согласовали мы еще, к примеру, установку кондиционера и спутниковой тарелки, которые устанавливать будем, когда появятся лишние деньги, а «вводить» все вместе – дешевле.

И вот тут нас ждал настоящий шок. От соседей, которые как раз обсуждали тему переноса полотенцесушителя, мы узнали, что согласование его переноса Совмин… отменил еще в 2015 году! Подумать только, получается, два года горожане согласуют то, что не нужно согласовывать, и платят деньги, да еще какие, за то, за что платить не нужно!

Муж позвонил специалисту управления архитектуры, которому он относил документы, с просьбой объяснить, почему от нас потребовали согласование и проект, если это отменено на законодательном уровне. Тот ничего толком не объяснил, но сказал, что все исполком делает правильно.

В проектной организации нам по этому вопросу пояснили, что согласование и проект не нужны, если трубы при переносе не врезают в стену, как сделали мы, и, наверное, как делает большинство владельцев квартир, а пускают поверху. Но в каком законодательном акте эти нюансы прописаны, нам опять-таки не пояснили (между тем Постановлением №384 Совета Министров от 16 мая «перенос полотенцесушителя» без каких бы то ни было оговорок вычеркнут из списка работ, по которым нужно согласование местного органа и проект).

С вопросом об оплате за ввод в эксплуатацию полотенцесушителя и вовсе получился анекдот. Специалист, который занимается этим вопросом, сказала, что процедура платная. А вот ее начальник, наоборот, заверил, что все бесплатно.

Чтобы разобраться, надо ли все-таки платить за ввод в строй полотенцесушителя, который по закону и согласовывать-то не надо, и нужен ли проект для такой переделки, пришлось начать переписку с вышестоящими компетентными органами. Вопрос пока остается открытым.

В общем, за эти три с лишним месяца, за которые нам пришлось пройти столько инстанций и написать столько писем, сколько, наверное, не приходилось за всю жизнь, мы пришли к выводу, что даже самую, казалось бы, компетентную информацию и самые, на первый взгляд, точные цифры нужно перепроверять и пересчитывать. Тем более в ситуации, когда каждая копейка на счету, а каждый рубль распределяется в режиме жесткой экономии. Но это уже совсем другая история.

P.S. Получить оперативный комментарий в управлении архитектуры и градостроительства Барановичского горисполкома Intex-press не удалось.