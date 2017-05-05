В Беларуси начнут продавать замороженных сверчков и сверчковую муку 44 5.05.2017, 12:47

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Насекомых можно жарить во фритюре или отваривать в подсоленной воде.

В Беларуси открылась ферма, на которой разводят насекомых. Пока тараканов и сверчков продают только на корм экзотическим животным, но совсем скоро их станут замораживать, делать муку для употребления их людьми, пишет kp.by.

Владелец фермы предприниматель Сергей Макаров уверяет, что насекомые очень вкусные, их будут готовить как в Тайланде. Насекомых можно жарить во фритюре со специями. Мучного червя отваривать в подсоленной воде, потом подсушивать на противне в духовке – получится превосходная закуска. Мужчина говорит, что сверчки на вкус как семечки.

На ферме выращивают три вида тараканов, два вида сверчков и два вида личинок. Занимаются этим опытные специалисты.