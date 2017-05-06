Надежда на китайскую халяву не сбывается 9 6.05.2017, 10:28

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Реальность постоянно разбивает все планы Лукашенко.

Политолог Валерий Карбалевич прокомментировал на «Радыё Свабода» встречу Александра Лукашенко с китайскими журналистами, которые приехали в Беларусь с пресс-туром.

«Александр Лукашенко встретился с представителями китайских центральных и региональных СМИ. Использована та же схема, как с российскими журналистами, которые проводят раз в год большой пресс-тур по Беларуси - и на окончание, как вишенка на торте, происходит большая пресс-конференция с Лукашенко.

Стоит напомнить, что в этом месяце глава Беларуси в очередной раз посетит Китай. Но это не обычный визит, которых было немало. Лукашенко полетит в Пекин на саммит «Один пояс и один путь». Этот саммит посвящен проекту экономического пояса Шелкового пути. Официальный Минск связывает большие надежды с участием в нем. Поэтому этот пресс-тур китайских журналистов не случайный, а, что называется, по поводу важного события.

Как обычно, Лукашенко очень пафосно рассказывал о перспективах белорусско-китайских отношений. Однако реальность постоянно разбивает все планы. Беларусь продает в Китай товаров в четыре раза меньше, чем покупает. Фактически экспортировать в Китай Беларуси нечего, кроме калия.

Сколько уже лет идет разговор об индустриальном парке «Великий камень», который, по представлению Лукашенко, должен стать одной из «узловых площадок» на Шелковом пути. В очередной раз Лукашенко заявил, что только от экспорта продукции из этого парка Беларусь рассчитывает получить приток валюты порядка 50 млрд. долларов.

Однако, несмотря на все усилия белорусских властей, пока под этот камень не течет вода инвестиций. Реализуется только один проект - строится логистические центр. То есть большой склад.

Ни о каких инновациях, новейших технологиях, о которых любят рассуждать белорусские чиновники, речь не идет. Кредитная линия в 15 миллиардов долларов не выбрана, потому что нет эффективных проектов. Так что надежда на очередную халяву, в этом случае китайскую, не сбывается».