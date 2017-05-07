Яхты белоруса-миллиардера Мельниченко попали на первые полосы газет в Монако

Яхты белоруса-миллиардера Мельниченко попали на первые полосы газет в Монако6
- 7.05.2017, 10:39
Сразу две супер-яхты миллиардера – уроженца Гомеля Андрея Мельниченко засветились в Монако.
Уникальный фотофакт, на котором изображены парусная и моторная яхты «А», накануне запечатлела фотограф Елена Адамчик.
Позже Елена Адамчик поделилась в «Фейсбуке» свежими кадрами – яхты «форбса» попали на первые полосы местных СМИ.
«Двойное «А» – под таким заголовком вышла статья в газете Monaco-matin, посвященная «игрушкам» Мельниченко.