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Яхты белоруса-миллиардера Мельниченко попали на первые полосы газет в Монако

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  • 7.05.2017, 10:39

Сразу две супер-яхты миллиардера – уроженца Гомеля Андрея Мельниченко засветились в Монако.

Уникальный фотофакт, на котором изображены парусная и моторная яхты «А», накануне запечатлела фотограф Елена Адамчик.

Позже Елена Адамчик поделилась в «Фейсбуке» свежими кадрами – яхты «форбса» попали на первые полосы местных СМИ.

«Двойное «А» – под таким заголовком вышла статья в газете Monaco-matin, посвященная «игрушкам» Мельниченко.


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