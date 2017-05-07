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Ученые рассказали, какие сны снятся животным

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  • 7.05.2017, 12:44
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Оказалось, что сон животных делится на две фазы, как и у людей.

Исследователи убеждены в том, что животные могут видеть сны. Они развенчали миф о том, что сновидения видят лишь люди, специалистам даже удалось выяснить, какие сны снятся животным, сообщает ren.tv.

Для этого исследователи провели эксперимент с участием крыс. Ученые вживили им электроды, благодаря которым могли наблюдать, что происходит с животными и их мозгами во время сна.

В итоге они выяснили, что сон животных делится на две фазы, как и у людей. Одна фаза показывала активность мозга, которая наблюдается и во время бодрствования, а это означает, что они способны видеть сны.

По мнению ученых, животным снится то, что они делали во время бодрствования. Во время сна у них наблюдается повышение артериального давления и двигательной активности.

Исследователи провели эксперимент и над птицами. Выяснилось, что полосатые зяблики продолжают петь во сне. Из этого ученые сделали вывод, что сны животных и птиц являются неким продолжением их повседневной жизни.


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