Израиль может лишить арабский язык статуса официального 7.05.2017, 21:00

Соответствующий законопроект был утвержден правительственной комиссией и будет рассмотрен парламентом.

Власти Израиля намерены лишить арабский язык статуса второго официального языка. Комиссия министров утвердила законопроект, который предполагает, что арабский язык в будущем будет иметь лишь «особый статус».

Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщает газета Times of Israel, передает dw.com.

Законопроекту еще предстоит пройти два чтения в парламенте. В 2014 году аналогичная инициатива потерпела фиаско, пишет агентство dpa. Критики указывают, что подобная норма будет дискриминировать арабское и другие меньшинства, проживающие в Израиле. Более 20 процентов из 8,7 миллиона израильтян - арабы.