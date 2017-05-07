История с Макроном Юрий Сафронов, «Новая газета»

7.05.2017, 21:19

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Эмманюэль Макрон

Фото: EurActiv.pl

Франция избежала прихода в Елисейский дворец ультраправой Марин Ле Пен.

Завершились выборы президента Франции. Победителем стал 39-летний «центрист» Эмманюэль Макрон. У него — более 60%

Страна избежала прихода в Елисейский дворец ультраправой Марин Ле Пен, но была не так уж далеко от черты, за которой — возврат к «старым добрым ценностям»: национализму, ксенофобии, построению заслонов и границ, оправданию захватнической политики, которую проводят другие страны ради выстраивания мифологического величия…

Перейти эту черту Франция могла не потому, что здесь так много людей, желающих возврата в старую бездну, а потому что предвыборная ситуация была чрезвычайно хрупкой: давно подгнивающая политическая система стала сыпаться.

За последние тридцать пять лет и социалисты, и правые, сменявшие другу друга у власти, сделали все, чтобы выработать уже у большинства французов отвращение к политике и политическим институтам Пятой республики.

84% граждан страны считают, что французские политики приносят вред Франции — это результаты мартовского опроса.

Более 30 % — это количество избирателей, которые сегодня решили не пойти на выборы, или опустить пустой бюллетень, или испортить его. Эти люди знали, что их воля не будет учтена при подсчете итогов второго тура, но не захотели проголосовать ни за Макрона, ни за Ле Пен. Даже ради победы «республиканских ценностей».

Кто-то не пошел, руководствуясь принципом «ни чума, ни холера» («ни националистка, ни банкир»), кто-то не захотел выбирать между «наследником Олланда» и «наследницей Ле Пена», кто-то не посчитал возможным голосовать за «кота в мешке».

И это еще одна демонстрация того факта, что новоизбранный восьмой президент Пятой республики Макрон — по крайней мере, пока — не является ни кандидатом большинства, ни даже кандидатом «разделенной надвое» страны. Страна, если и разделилась, то частей на пять. Но даже те, кто примкнул к тому или иному лагерю, в большинстве своем сделали это без малейших признаков энтузиазма.

Нынешняя победа Макрона — стечение цепочки обстоятельств, и лишь в малой степени — его личная заслуга.

Цепочка обстоятельств не всегда была случайной — трудно представить, чтобы появление серии компромата на правого кандидата Фийона могло произойти без помощи какого-нибудь доброго волшебника-социалиста.

Ну, а после первого тура на Макрона уже работала практически вся старая добрая политическая тусовка (воздержался только ультралевый Меланшон) — социалисты, центристы, правые: от Олланда до Саркози, включая Фийона.

Так что пока макроновское обещание начать глубокую перестройку политической системы выглядят трудноисполнимым: участники системы уже приготовились к очередному разделу пирога.

Единственная надежда на то, что Макрон войдет в историю не только как самый молодой президент Франции, но и как президент, который придал стране новый импульс. О том, есть ли у этого «кота в мешке» сила и желание выцарапать для страны «светлое будущее», станет понятно уже очень скоро.

А пока вот вам еще один неутешительный итог: Марин Ле Пен хоть и проиграла, но набрала во втором туре вдвое больше голосов, чем ее папа Жан-Мари пятнадцать лет назад.

В 2002-м трудно было представить, что спустя пятнадцать противники убийственной ультраправой идеологии будут радоваться, что ее носительница хотя бы не преодолела «психологический барьер» в 40%.

А то ведь могла и в Елисейский пройти — при определенном стечении обстоятельств.

Юрий Сафронов, «Новая газета»