В Киеве прошла церемония открытия Евровидения-2017 (Видео, онлайн) 7.05.2017, 22:42

Беларусь в этом году на песенном конкурсе представит группа NaviBand.

В Киеве прошла официальная церемония открытия международного песенного конкурса Евровидение-2017, передает liga.net.

Делегации 42 стран-участниц песенного конкурса прошли по красной дорожке.

Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.

Беларусь в этом году на песенном конкурсе представит группа NaviBand c песней «Гiсторыя майго жыцця».

7 мая сообщалось, что дорожка расстелена перед Мариинским дворцом и будет самой длинной в истории конкурса - 265 метров. Красная дорожка разделена на специальные зоны.

Выход участников песенного конкурса происходит по алфавиту и под музыку по мотивам национальных музыкальных произведений стран, из которых прибыли делегации.

В 20:00 начнется торжественная церемония открытия песенного конкурса. Во время церемонии открытия ожидаются выступления супруги президента Украины Марины Порошенко, мэра Киева Виталия Кличко и супервайзера Евровидения Йон Ола Санд.

Специальными гостями станут победительница прошлогоднего конкурса - Джамала, а также Олег Скрипка, группа Друга ріка и победительница Евровидения-2004 певица Руслана. Они выступят в сопровождении Национального оркестра народных инструментов Украины.