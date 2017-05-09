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Белорус сделал боевой пистолет из куска дерева и шпингалета

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  • 9.05.2017, 12:07

Житель Оршанского района хранил дома самодельное оружие и патроны.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета судебных экспертиз.

«В ходе осмотра домовладения 49-летнего жителя Оршанского района в апреле этого года сотрудниками органов внутренних дел были обнаружены и изъяты предмет, похожий на пистолет и девять патронов.

Экспертом Оршанского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь установлено, что изъятый предмет изготовлен самодельным способом по типу пистолетов и является ручным гладкоствольным оружием калибра 5,6 мм, пригодным для производства одиночных выстрелов.

Для определения пригодности предоставленных патронов к стрельбе, и решения вопроса о том, являются ли они боеприпасами, на базе управления Госкомитета судебных экспертиз по Витебской области была произведена экспериментальная стрельба.

Установлено, что 7 из 9 патронов изготовлены самодельным способом с использованием элементов патронов заводского изготовления. Часть из них пригодны к стрельбе и являются боеприпасами к гладкоствольным охотничьим ружьям 16 калибра.

2 из 9 патронов являются боеприпасами для спортивного нарезного огнестрельного оружия калибра 5,6 мм и предназначены для стрельбы по мишеням в ходе тренировок и соревнований по стрелковому спорту и биатлону.

На основании заключения баллистической экспертизы Оршанским МОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ)».


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