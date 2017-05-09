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Как празднуют день Победы во второй мировой войне в других странах?

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  • 9.05.2017, 12:48

В большинстве стран Западной Европы днем, когда закончилась вторая мировая война, считается 8 мая.

И только в странах бывшего советского блока отмечают День победы на день позже, так как второй акт о капитуляции Германии был подписан, когда в Москве на часах было уже 12:43 9-го мая. Несмотря на то, что в Сербии, например, время совпадает с Европейским, они и сейчас празднуют День Победы на день позже фактической даты, передает «Белсат».

Из западных стран-союзниц праздничные мероприятия вроде парадов и салютов проходят, пожалуй, только во Франции.

Франция

8 мая во Франции — национальный праздник и выходной день. Несколько раз за послевоенную историю Франции этот день делали обычный рабочим днем с той логики, что праздновать капитуляцию Германии так масштабно — это невежливо по отношению к соседке, с которой в 50-70-е годы Франция активно развивала отношения. Но с 1981-ого года праздник вернули. Кроме того, французы отдельно отмечают День памяти депортированных евреев в последнее воскресенье апреля, а 11 ноября — день воинов, умерших в боях за Францию.

Ритуально празднование Дня Победы во Франции мало чем отличается от советской традиции: по Елисейским полям проходит парад, президент вместе с другими высокими лицами возлагает цветы к Могиле неизвестного солдата у Триумфальной арки. В этом году эта церемония привлекла особое внимание, так как 7 мая Франция выбрала нового президентаЭммануэля Макрона. Он участвовал в возложении цветов вместе с Франсуа Олландом.

То же происходит в маленьких городах. Однако, в отличие от бывших советских стран, без патриотически-пропагандистского фанатизма. Нет такого количества военной техники, тем более, никаких консервированных носков, и наклейки «НА БЕРЛИН!» во Франции просто невозможны. 8 мая — день, когда закончилась война, а не день, когда нужно готовиться к новой.

США

Соединенные штаты Америки не празднуют 8 мая каким-то специальным образом. Там этот день известен как День окончания войны в Европе (V-E Day — Victory in Europe Day), так как для Штатов большая часть войны была еще впереди, в Японии, с ядерной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. День окончательной победы во Второй мировой войне в США празднуется во второй понедельник августа, в этом году — 14-го августа.

В последний же понедельник мая США празднуют День памяти всех военнослужащих, погибших в войнах на стороне армии США. В этот день люди посещают мемориалы и кладбища, несут флаги и цветы. Национальный флаг спускают наполовину. День является выходным, поэтому обычно люди выходят на пикники и спортивные мероприятия. Этот праздник считается началом летнего сезона.

2 сентября отмечается день победы во Второй мировой войне и в Великобритании.

Сербия

9 мая в Сербии высшие лица руководства страной возлагают венок к памятнику освободителям Белграда, на церемонии присутствуют ветераны, студенты, приглашенные гости и другие граждане. Идет по главной улице столицы известный нам «Бессмертный полк». В Сербии это также национальный праздник, с парадом военной техники, авиашоу и патриотическими лозунгами.

В этом году президент Сербии Александр Вучич выступил с речью ко Дню Победы, и поблагодарил Россию за героизм, который спас всех от фашизма.

«День победы — один из важнейших праздников в истории всего человечества. Из всех наций именно русский народ пострадал больше всего в Великой отечественной войне, и это будет всегда оставаться примером патриотизма и величайшего мужества. Благодаря героическим поступкам во Второй мировой войне, фашизм был повержен, а мир — спасен от его темной силы. Мужество солдат Красной Армии заслуживает уважения, чести и вечной памяти в наших сердцах», — сказал Вучич по-русски в видеообращении по случаю дня Победы.

С другой стороны

Президент Ричард фон Вайцзакер 8 мая 1985 года на церемонии награждения 40 годовщины победы над фашизмом обратился к немцам со следующими словами:

«Разные нации сегодня празднуют конец Второй мировой войны в Европе. Каждая нация делает это с собственным чувством и в зависимости от своей судьбы в этой войне. Будь то победа или поражение, освобождение от несправедливости и оккупации, или переход к новой зависимости, разделению территорий, новых союзов, перекладыванию полномочий и разделению сфер влияния — 8 мая 1945 года стало решающей исторической датой для всей Европы.

Мы, немцы, вспоминаем эту дату в нашей стране тоже. Мы должны найти наши собственные стандарты. Но мы не сможем сделать это, если мы сами, или другие будем скрывать наши чувства. Мы должны и мы сможем посмотреть правде в глаза — без обеления и искажений».

В Германии нет официального национального праздника победы над фашизмом, но в этот день проходят различные памятные мероприятия. Канцлер Германии Ангела Меркель и другие официальные представители Германии участвуют в почитании погибших от фашизма в других странах.


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