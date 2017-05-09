В Беларуси ветеранам подарили по банке скумбрии и куску мыла 43 9.05.2017, 21:18

В интернете опубликовано фото подарка, который ветераны Бреста получили на День Победы.

Ветеранам Бреста подарили зубную пасту, печенье, пачку манной крупы, банку скумбрии и кусок мыла.

«Хочу поздравить с Днем Победы и извиниться перед советом ветеранов! Знаю, они помнят и за личные средства стараются поздравлять оставшихся ветеранов. Уверен, что там настоящие солдаты и офицеры! Но дальше по тексту.

А вот то как помнят и чтят ветеранов в реальной жизни все остальные.

8 мая 2017 года, мой дедушка, который на фронте с 14 лет, а именно с 1941 по 1945 гг. С 1941 года в партизанах, а потом фронт и Берлин, получил подарок (на фото) от страны или территории, которую сначала защищал, а потом освобождал!

Спасибо и на этом, ведь были года, когда ни то что подарка, даже открытки не было ни на день рождение, ни на День победы! А дед ждет у окна каждый год!

Дед, Бурдейко Евгений Михайлович, мы тебя любим и чтим подвиг твой и твоих однополчан о которых ты не забываешь до сегодняшнего дня со слезами на глазах!

Дети, внуки и правнуки.

Республика Беларусь, 9 мая 2017 года!», - написал Владимир Кривченя в «Фейсбуке».