Двоих минчан засыпало землей во время строительных работ
- 12.06.2017, 8:42
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Мужчины вырыли трехметровую яму на частном участке.
Около 17 часов 11 июня спасателям сообщили о том, что двух мужчин в Минске засыпало землей при проведении земляных работ по устройству фундамента, сообщили в пресс-службе МЧС.
38-летний зять хозяйки частного дома на улице Аннаева вместе со своим 30-летним братом оказались в трехметровой яме, засыпанные по пояс землей. Мужчины делали фундамент для сарая, когда произошел обвал грунта.
Спасатели освободили мужчин и выполнили некоторые работы для стабилизации стены деревянной хозпостройки, т.к. была возможность обрушения.
Одного из братьев доставили в больницу с предварительным диагнозом «синдром сдавливания».