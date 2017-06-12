закрыть
12 июня 2017, понедельник, 11:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Двоих минчан засыпало землей во время строительных работ

  • 12.06.2017, 8:42
  • 4,064

Мужчины вырыли трехметровую яму на частном участке.

Около 17 часов 11 июня спасателям сообщили о том, что двух мужчин в Минске засыпало землей при проведении земляных работ по устройству фундамента, сообщили в пресс-службе МЧС.

38-летний зять хозяйки частного дома на улице Аннаева вместе со своим 30-летним братом оказались в трехметровой яме, засыпанные по пояс землей. Мужчины делали фундамент для сарая, когда произошел обвал грунта.

Фото: МЧС

Спасатели освободили мужчин и выполнили некоторые работы для стабилизации стены деревянной хозпостройки, т.к. была возможность обрушения.

Одного из братьев доставили в больницу с предварительным диагнозом «синдром сдавливания».

Фото: МЧС

Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?