Двоих минчан засыпало землей во время строительных работ 12.06.2017, 8:42

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Мужчины вырыли трехметровую яму на частном участке.

Около 17 часов 11 июня спасателям сообщили о том, что двух мужчин в Минске засыпало землей при проведении земляных работ по устройству фундамента, сообщили в пресс-службе МЧС.

38-летний зять хозяйки частного дома на улице Аннаева вместе со своим 30-летним братом оказались в трехметровой яме, засыпанные по пояс землей. Мужчины делали фундамент для сарая, когда произошел обвал грунта.

Фото: МЧС

Спасатели освободили мужчин и выполнили некоторые работы для стабилизации стены деревянной хозпостройки, т.к. была возможность обрушения.

Одного из братьев доставили в больницу с предварительным диагнозом «синдром сдавливания».