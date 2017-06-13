закрыть
13 июня 2017, вторник, 9:53
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Меценат вернул в Беларусь рубли с «Погоней»

3
  • 13.06.2017, 7:59
  • 2,290

Купюры 1993 года украсят экспозицию будущего музея в шляхетской усадьбе.

Меценат Павел Берегович выкупил у частника-антиквара сет белорусских купюр 1993 года, которые так и не попали в обращение. Как меценат сообщил nn.by, он намерен разместить их в экспозиции будущего музея в Подороске (Гродненская область), где он выкупил бывшую шляхетскую усадьбу.

Сет стоил меценату 315000 российских рублей (это примерно 10 500 белорусских).

Павел Берегович - известный инвестор белорусского искусства и литературы.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?