Меценат вернул в Беларусь рубли с «Погоней» 3 13.06.2017, 7:59

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Купюры 1993 года украсят экспозицию будущего музея в шляхетской усадьбе.

Меценат Павел Берегович выкупил у частника-антиквара сет белорусских купюр 1993 года, которые так и не попали в обращение. Как меценат сообщил nn.by, он намерен разместить их в экспозиции будущего музея в Подороске (Гродненская область), где он выкупил бывшую шляхетскую усадьбу.

Сет стоил меценату 315000 российских рублей (это примерно 10 500 белорусских).

Павел Берегович - известный инвестор белорусского искусства и литературы.