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Белорусские блогеры: Юмор может многое поменять в стране

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  • 14.06.2017, 8:12
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Как блогеры строят гражданское общество в Беларуси.

Быть населением или гражданами? Бороться за права или смириться с безразличием чиновников? Задуматься над этими вопросами все чаще призывают белорусские блогеры на YouTube, сообщает «Белсат».

Тренд, рожденный Максимом Филипповичем, поддержали его земляки – гомельчане с канала «Белорусское поле экспериментов».

На вопросы, интересующие авторов канала «Белорусское поле экспериментов», ответить непросто: «Почему сборная Беларуси по хоккею так плохо играет?» Или «Какой путь выбрать Беларуси – Россия или Европа?». Поиски ответов неизменно сопровождаются шутками.

«Юмор убивает страх. Высказываясь через юмор, можно достичь больше, чем изображая из себя «мученика». В принципе то, что происходит, возмущает уже давно. И от этого возмущения мы устали», – говорит видеоблогер Дмитрий Сабуров, соавтор канала.

Канал, основанный в начале года Дмитрием Сабуровым, Артемом Шапаровым и Виктором Рубцовым, набрал 2500 подписчиков.

Блогеры придумали своей группе название «Роторная жатка» – в честь известного высказывания Александра Лукашенко.

Наибольшую популярность каналу принесла прямая стриминговая трансляция со встречи после ареста блогера Максима Филипповича – видео посмотрели более 22 тыс. человек.

Секрет популярности блоггеры объясняют тем, что «они – не политики».

«Мы не призываем ни к какому течению, просто показываем свое мнение», – говорит Сабуров.

О популярности блогеров свидетельствуют не только лайки и репосты: к ним обращаются незнакомые люди, уставшие бороться с чиновниками наедине. По мнению блогеров, в Беларуси много кому надоело спать, и они ищут выход.

«Потихоньку, по крохам ты становишься гражданином, – говорит Виктор Рубцов, соавтор канала. – Когда вокруг одни граждане, многие проблемы исчезают. В гражданском обществе невозможно втюхивать законопроект, нормативный акт, нельзя просто сказать «запрещаю».

Благодаря в том числе блогерам с YouTube, людей, которые это осознают, становится больше.


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