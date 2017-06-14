В Лондоне бушует масштабный пожар

В Лондоне бушует масштабный пожар6
- 14.06.2017, 8:42
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(обновляется) Огнем охвачен многоэтажный жилой дом на западе британской столицы.
На западе Лондона горит многоэтажный жилой дом. По словам очевидцев и согласно поступающим видеокадрам, огнем объято практически все здание целиком, сообщает ВВС.
К зданию Grenfell Tower в лондонском районе Северный Кенсингтон были отправлены около 40 пожарных машин и 200 пожарных, которым пока не удается справиться с огнем.
По информации лондонской пожарной охраны, горят со второго по 27-й этажи здания.
Начальник пожарной службы Лондона Дэни Коттон сообщил, что в результате лондонского пожара есть погибшие. Их точное число пока неизвестно.
Дэни Коттон, начальник пожарной службы Лондона: «С прискорбием вынужден подтвердить, что есть жертвы. Сейчас не могу сказать сколько. Причина пожара также пока неизвестна».
Также увеличилось число пострадавших. По данным службы скорой помощи, в городские больницы доставлены по меньшей мере 50 человек.
Есть риск, что здание может обрушиться
Очевидцы сообщают, что доступ к зданию для пожарных машин крайне затруднен из-за слишком узких подъездных путей. Это заметно ограничило возможности пожарных по борьбе с пламенем, говорят очевидцы.
Корреспондент ВВС передает с места событий, что практически весь дом охвачен огнем и есть риск, что здание может обрушиться. По его словам, полиция установила кордоны и пытается оттеснить толпу наблюдающих из-за угрозы разрушения здания.
«Мы видим, как из здания падают обломки, мы слышим хлопки, мы слышим звук лопающегося стекла», - передает корреспондент.
Полиция сообщила, что до сих пор продолжается процесс эвакуации людей из здания.
В течение короткого времени огонь охватил практически все здание
До сих пор неизвестно, сколько именно людей находилось в здании и скольких из них удалось спасти.
Эвакуированных людей размещают в близлежащем христианском центре.
Пока нет никакой информации о том, что могло послужить причиной пожара и как огонь смог распространиться по столь большой площади.
По некоторым данным, в здании около 200 квартир.
I really hope everyone got out ok. #PrayersForGrenfell #london #kensington #fire #GrenfellTowerFire pic.twitter.com/ERHNmJbPR0— ✯ Natalie ✯ (@Natalie_Oxford) 14 июня 2017 г.
Очевидцы сообщают, что в здании могут оставаться люди
Некоторые СМИ и очевидцы сообщают, что в доме еще находятся жители, которые просят о помощи.
Ведущий программы Amazing Space Джордж Кларк рассказал в эфире Radio 5 Live, что видел, как на верхних этажах кто-то махал фонарем. По его словам, очевидно, что не все люди смогли выбраться из здания.
Кларк пояснил, что сам стоит в 100 метрах от здания и его всего засыпало пеплом.
Еще один очевидец Тим Дауни рассказал, что здание практически выгорело изнутри. «Оно выглядит очень плохо, очень-очень плохо. Я никогда такого не видел. Это действительно очень большой пожар», - сообщил Дауни.
Очевидцы сообщают, что из здания начал идти черный дым
Пользователи социальных сетей сообщают, что над зданием поднимается высокий столб черного дыма и слышен треск, как будто здание начинает разрушаться.
Первое сообщение в полицию о «большом пожаре» в доме Grenfell Tower поступило около 01:16 по местному времени (03:16 Минск).
#NorthKensington tower block fire declared major incident, crews working hard at scene ©@Natalie_Oxford For updates:https://t.co/Gy6gUYc4ML pic.twitter.com/079acRjt7W— London Fire Brigade (@LondonFire) 14 июня 2017 г.
40 fire engines & 200 firefighters have been called to the Lancaster West Estate tower block fire #NorthKensington https://t.co/SmtWbgGpSg pic.twitter.com/H4qgGmh52Y— London Fire Brigade (@LondonFire) 14 июня 2017 г.