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В Лондоне бушует масштабный пожар

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  • 14.06.2017, 8:42
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Фото: Twitter/Natalie_Oxford

(обновляется) Огнем охвачен многоэтажный жилой дом на западе британской столицы.

На западе Лондона горит многоэтажный жилой дом. По словам очевидцев и согласно поступающим видеокадрам, огнем объято практически все здание целиком, сообщает ВВС.

К зданию Grenfell Tower в лондонском районе Северный Кенсингтон были отправлены около 40 пожарных машин и 200 пожарных, которым пока не удается справиться с огнем.

По информации лондонской пожарной охраны, горят со второго по 27-й этажи здания.

Начальник пожарной службы Лондона Дэни Коттон сообщил, что в результате лондонского пожара есть погибшие. Их точное число пока неизвестно.

Дэни Коттон, начальник пожарной службы Лондона: «С прискорбием вынужден подтвердить, что есть жертвы. Сейчас не могу сказать сколько. Причина пожара также пока неизвестна».

Также увеличилось число пострадавших. По данным службы скорой помощи, в городские больницы доставлены по меньшей мере 50 человек.

Есть риск, что здание может обрушиться

Очевидцы сообщают, что доступ к зданию для пожарных машин крайне затруднен из-за слишком узких подъездных путей. Это заметно ограничило возможности пожарных по борьбе с пламенем, говорят очевидцы.

Корреспондент ВВС передает с места событий, что практически весь дом охвачен огнем и есть риск, что здание может обрушиться. По его словам, полиция установила кордоны и пытается оттеснить толпу наблюдающих из-за угрозы разрушения здания.

«Мы видим, как из здания падают обломки, мы слышим хлопки, мы слышим звук лопающегося стекла», - передает корреспондент.

Полиция сообщила, что до сих пор продолжается процесс эвакуации людей из здания.

В течение короткого времени огонь охватил практически все здание

До сих пор неизвестно, сколько именно людей находилось в здании и скольких из них удалось спасти.

Эвакуированных людей размещают в близлежащем христианском центре.

Пока нет никакой информации о том, что могло послужить причиной пожара и как огонь смог распространиться по столь большой площади.

По некоторым данным, в здании около 200 квартир.

Очевидцы сообщают, что в здании могут оставаться люди

Некоторые СМИ и очевидцы сообщают, что в доме еще находятся жители, которые просят о помощи.

Ведущий программы Amazing Space Джордж Кларк рассказал в эфире Radio 5 Live, что видел, как на верхних этажах кто-то махал фонарем. По его словам, очевидно, что не все люди смогли выбраться из здания.

Кларк пояснил, что сам стоит в 100 метрах от здания и его всего засыпало пеплом.

Еще один очевидец Тим Дауни рассказал, что здание практически выгорело изнутри. «Оно выглядит очень плохо, очень-очень плохо. Я никогда такого не видел. Это действительно очень большой пожар», - сообщил Дауни.

Очевидцы сообщают, что из здания начал идти черный дым

Пользователи социальных сетей сообщают, что над зданием поднимается высокий столб черного дыма и слышен треск, как будто здание начинает разрушаться.

Первое сообщение в полицию о «большом пожаре» в доме Grenfell Tower поступило около 01:16 по местному времени (03:16 Минск).


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