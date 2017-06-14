Белорусский гандболист признан лучшим игроком украинской Суперлиги 14.06.2017, 21:35

Борис Пуховский

Победителем референдума по определению лучшего игрока Суперлиги Борис Пуховский стал второй год подряд.

Белорусский разыгрывающий «Мотора» Борис Пуховский стал MVP украинской Суперлиги-2016/2017. Победителем референдума по определению лучшего игрока Суперлиги Борис Пуховский стал второй год подряд, — отмечает xsport.ua.

По результатам опроса главных тренеров и капитанов клубов, а также национальной и молодежной сборных Украины белорусский плеймейкер набрал 24 балла. Вторым стал другой игрок «Мотора» — также разыгрывающий литовец Айденас Малашинскас (18). На третьем месте — правый крайний ZTR и сборной Украины Андрей Акименко (14).