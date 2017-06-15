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«БСБ Банк» удивлен решением Нацбанка и просит клиентов срочно снять деньги со счетов

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  • 15.06.2017, 20:37
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Сегодня у «БСБ Банк» забрали лицензию на некоторые операции с физлицами.

«БСБ Банк» выступил с заявлением в связи с тем, что Нацбанк забрал лицензию.

«Уважаемые клиенты, ЗАО «БСБ Банк» сообщает, что с 26 июня 2017 г. в соответствии с Решением Национального банка Республики Беларусь банк не осуществляет деятельность по вкладным операциям, а также по операциям с платежными карточками физических лиц, — говорится в сообщении банка. — С 26 июня 2017 г. клиентам станет недоступно снятие и пополнение денежными средствами текущих счетов физических лиц и карт-счетов банка, расчеты по платежным картам банка.

Мы обращаемся с просьбой к нашим клиентам снять денежные средства со всех своих платежных карточек банка, а также со счетов физических лиц до 25 июня 2017 г. После этой даты физические лица смогут получить свои средства в уполномоченном банке».

Такое сообщение появилось на сайте БСБ банка после того, как стало известно том, что Национальный банк отнял у него лицензию на отдельные операции с физическими лицами.

«Банк всегда в полном объеме выполнял свои обязательства перед клиентами. И сейчас, проявляя заботу, банк предпринял все шаги, чтобы клиенты могли беспрепятственно снять деньги со своих счетов. Это возможно сделать в кассах банка и в банкоматах любого банка — на текущий момент отменены все комиссии за снятие денежных средств на территории Беларуси.

— Менеджмент банка уверяет, что банк находился и находится в устойчивом состоянии, обеспечивающем все интересы вкладчиков. Банк с превышением исполняет все основные нормативы безопасного функционирования, установленные Национальным банком Республики Беларусь. ЗАО «БСБ Банк» подчинится решению Национального банка Республики Беларусь, но высказывает свое недоумение жесткостью принятого решения и считает его несоответствующим выявленным нарушениям. Банк продолжает в полном объеме работать с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывая им высокий сервис, – говорится в сообщении.


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