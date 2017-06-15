Видеофакт: Массовая драка в матче «Крумкачы» – «Слуцк» 2 15.06.2017, 22:45

Судья показал семь желтых карточек.

В концовке матча 12-го тура высшей лиги «Крумкачы» – «Слуцк» (1:1) произошла драка.

Евгений Шикавка спровоцировал соперника на границе штрафной площади «Слуцка», что и привело к драке, пишет «Трибуна».

По его итогам желтые карточки были показаны Борису Панкратову, Денису Образову, Максиму Талейко, Игорю Бобко, Дмитрию Яшину, Артему Челядинскому. Евгений Шикавка получил вторую желтую карточку и был удален с поля.