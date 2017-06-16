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NaviBand исполнили известную песню Taste the Feeling на белорусском языке

  • 16.06.2017, 22:48
Фото: CTV NEWS

Для съемки клипа «Паспрабуй…Адчуй» NaviBand проехали по всей стране.

В 2016 году в Париже Coca-Cola совместно со шведским диджеем Avicii и британо-австралийским певцом Конрадом Сьюэллом представили композицию «Taste the Feeling» («Попробуй… Почувствуй»). В Беларуси Coca-Cola решила сотрудничать с молодыми, но уже известными музыкантами – Ксенией Жук и Артемом Лукьяненко (группа NaviBand), пишет intex-press.by.

Ксюша и Артем самостоятельно адаптировали текст песни «Taste the Feeling» («Паспрабуй…Адчуй») на белорусский язык и предложили собственную аранжировку.

— Мы безумно гордимся тем, что у нас появилась возможность нести людям белорусскую культуру в том числе и через рекламу. Мы исполнили эту песню в нашем стиле – так, как мы ее чувствуем, — говорит Артем.

Для съемки клипа «Паспрабуй…Адчуй» NaviBand проехали по всей стране, чтобы запечатлеть знакомые и любимые места Минска, Витебска, Бреста, Могилева, Гродно и Гомеля.

Напомним, группа NaviBand, которая представляла Беларусь Евровидение-2017, заняла 17-е место.


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