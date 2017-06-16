Канцлер единства

Канцлер единства1
- 16.06.2017, 23:02
Чем запомнился Гельмут Коль.
Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался в своем доме утром в пятницу, 16 июня. Политику было 87 лет. Гельмут Коль возглавлял правительство Германии четыре срока подряд на протяжении 16 лет — с 1982 по 1998 год. Именно при нем после падения Берлинской стены произошло в 1990 году объединение ФРГ и ГДР в единую Германию.
РБК представляет фотогалерею жизни Гельмута Коля.
Глава федеральной земли Рейнланд-Пфальц Гельмут Коль со своей первой женой Ханнелорой Коль и сыном проходят мимо избирательных плакатов социал-демократов в Людвигсхафене. 8 июня 1969 года.
Вице-президент Джордж Буш, канцлер ФРГ Гельмут Коль и мэр Берлина Ричард фон Вайцзекер у Берлинской стены. 31 января 1983 года.
Канцлер Гельмут Коль ест суп вместе с солдатами западногерманских вооруженных сил во время своего визита на тренировочную базу в Берген-Хоне. 13 ноября 1985 года.
Канцлер Гельмут Коль на озере Вольфганг в Австрии со своей супругой Ханнелорой. 7 августа 1986 года.
Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер во время официального визита в Германию вместе с канцлером Гельмутом Колем управляют танком британских вооруженных сил в Фаллингбостеле на западе Германии. 17 сентября 1986 года.
Канцлер Гельмут Коль вместе с бывшим гонщиком Тони Мангом на гоночной трассе в Хокенхайме, Западная Германия. 28 мая 1989 года.
Федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент СССР Михаил Горбачев на полях села Ивановское Ставропольского края. 16 июля 1990 года.
Активисты забросали яйцами канцлера ФРГ Гельмута Коля во время его посещения немецкого города Галле. 10 мая 1991 года.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер (слева), канцлер ФРГ Гельмут Коль (по центру) и президент США Билл Клинтон (справа) во время матча сборных Германии и Боливии на чемпионате мира по футболу. 1994 год, США.
Президент России Борис Ельцин и канцлер Германии Гельмут Коль на Жандармской площади в Берлине. 31 августа 1994 года.
Немецкий канцлер Гельмут Коль во время своего визита в израильскую Масаду. 7 июня 1995 года.
Гельмут Коль, его супруга Ханнелоре и их собака по кличке Феликс во время летних каникул в пригороде Зальцбурга.
Канцлер ФРГ держит в руках разрисованную в цвета немецкого флага капусту во время своего избирательного выступления в коммуне Бюзум, известной в Германии своим производством капусты.
Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль рядом с лидером Германии Ангелой Меркель во время празднования 10-летия объединения Германии. 27 сентября 2000 года.
Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль после присуждения ему премии Point Alpha за вклад в развитие германского единства. 17 июня 2005 года.
Бывший канцлер Германии Гельмут Коль во время празднования 20-летия годовщины объединения ФРГ и ГДР. Берлин, 3 октября 2010 года.