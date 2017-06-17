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Майкл Фелпс совершит заплыв наперегонки с белой акулой

  • 17.06.2017, 16:01
Майкл Фелпс
Фото: Getty Images

Майкл Фелпс - единственный в истории спорта 19-кратный олимпийский чемпион по плавании.

Знаменитый пловец Майкл Фелпс, удерживающий титул самого успешного спортсмена в истории Олимпийских игр, примет участие в заплыве наперегонки с большой белой акулой для телепрограммы на канале «Дискавери», передает русская служба BBC.

«Самый титулованнвый спортсмен в мире противостоит самому эффективному хищнику океана», - анонсирует «Дискавери» предстоящую гонку.

Шансы Фелпса на победу кажутся небольшими: американец способен развить в воде скорость до 6 миль в час (9,6 км\ч), а акула - до 25 миль в час (40,2 км\ч).

По мнению представителя Австралийского общества сохранения морей Туни Мато, в гонке победит акула.

«Мы все можем быть уверены, что гонка Фелпса и акулы будет проходить не в олимпийском бассейне. Я думаю, что будет сравниваться скорость человека в воде и скорость организма, в течение миллионов лет развивавшегося в водной среде и идеально к ней приспособленного», - говорит Мато.

Майкл Фелпс - единственный в истории спорта 19-кратный олимпийский чемпион по плаванию.

Белая акула - одна из крупнейших хищных рыб на Земле, может достигать семи метров в длину.


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