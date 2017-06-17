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Что общего между белорусским туризмом и «Междупланетным шахматным турниром» в Васюках

  • 17.06.2017, 22:28
Фото с сайта fishki.net

Белорусские чиновники решили посоревноваться в болтовне с «великим комбинатором».

Когда известный болтун предлагал провести в Васюках шахматный турнир, подтянув нескончаемые вереницы «мордатых иностранцев» (включая индусов в белых тюрбанах), то преследовал вполне конкретную цель. Есть ощущение: горячее желание страны Беларусь привлечь сюда заморских гостей заболтали до такой степени, что цель утонула в средствах. Дел было мало, шли и шли снегопады из слов, океанские лайнеры все не входили в фарватер Свислочи. И вот минувшей зимой мы резко и совершенно замечательно объявили «безвиз». Мир улыбнулся нам сверкающей улыбкой мистеров и фрау! Мир купил билеты на самолет в Минск, забронировал все номера в отелях, включая те, что не имеют окон и санузлов. Так у нас все вышло? Разумеется, нет. О том, что можно сделать, чтобы туризм из сферы ярких мечтаний стал средой обмена эмоций на доллары и евро, главред Onliner.by Николай Козлович беседует с директором по маркетингу и продажам отеля «Ренессанс Минск» Федором Бахваловым.

Кто это

Фото: onliner.by

Практик в сфере гостиничного бизнеса. Выпускник кафедры международного туризма географического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. В минском пятизвездочном «Ренессансе» занимается продажами и разработкой маркетинговых стратегий. Знает, чего хотят иностранцы и как с ними работать.

«Неужели кто-то всерьез думал, что к нам сразу поедут миллионы или даже сотни тысяч?»

— Мы слушали-слушали, как замечательно в стране развивается туризм, а потом придумали свой полигон для реальных наблюдений. Год за годом ездим на лучший курорт страны — Браславские озера — и наблюдаем процесс в динамике, замеряя его скорость. Вот открылась одна гостиница, вот ресторанчик, вот парни начали продавать сувениры… А раньше ведь был пустырь. Мне кажется, что в определенный момент критическая масса инициатив вылилась в действия, а ждать условий и поддержки люди перестали. Может, все это дело можно двинуть вообще без помощи из кабинетов?

— Я вас огорчу, но нет. Туризм — именно та отрасль, где помощь государства чрезвычайно важна. Да, это не улица с односторонним движением, инициатива должна исходить и от тех самых молодых ребят с кафешками и сувенирами. Но взять на себя функцию по продвижению страны как направления способно только государство. Чтобы осветить все это в СМИ, привезти сюда журналистов, донести информацию в целом о стране. Это слишком глобальный вопрос.

— Для тех, кому лень читать дальше. Перечислите коротко основные причины, по которым с туризмом как средством зарабатывания денег в этих краях все очень грустно.

— Сложность въезда в страну, стоимость перелета, плохой бизнес-климат и, главное, отсутствие продукта под названием «Беларусь». Это если схематично. Я здесь вряд ли открою что-то новое. Проблемы известны давно.

— Вроде бы одним «засовом» стало меньше. Есть даже цифра. По информации на 10 июня, безвизовым въездом через Национальный аэропорт Минск воспользовались 25 000 человек. Это начиная с 12 февраля. Я долго думал, как цифру оценить…

— Безвизовый режим — здорово, жизненно необходимо, крайне важно, но на ваш вопрос ответить затрудняюсь. С чем сравнивать? С данными за аналогичный период прошлого года по тем же странам, откуда приехали эти люди. У меня таких данных нет, и я нигде их не видел. Если было 10 000 — молодцы, работаем в том же темпе. Если 40 000 — другая история. Без контекста любые цифры молчат.

Фото: onliner.by

— Если фантазировать о туризме как секторе экономики, дающем в перспективе некий осязаемый процент в общей «копилке» ВВП, то любые цифры такого порядка покажутся карикатурными…

— Разумеется, но в такой формулировке проблемы отсутствует конструктив. Я предпочитаю считать нынешнее положение дел в туризме точкой отсчета. Неужели кто-то всерьез думал, что к нам сразу поедут миллионы или даже сотни тысяч иностранцев из дальних стран? 20 тысяч, 40 тысяч, потом 100 тысяч при максимально качественной работе — шаг за шагом ситуация будет исправляться. Сейчас идут обсуждения касательно увеличения срока безвизового въезда, открытия части сухопутных границ. Это могут быть очень существенные изменения с учетом ситуации с авиаперевозками и дороговизной билетов. В общем, очень ждем продолжения истории с визами, пускай всем и очевидны дипломатические и политические трудности при принятии таких решений.

Но вот что нельзя упускать. Решение о безвизовом режиме принято зимой, но и через полгода об этом за рубежом мало кто знает.

Фактически счастье свалилось как снег на голову. Многие наши партнеры из других стран, профессионалы, не в курсе. Не говоря об обычных людях. А если нет информации, нет и результата.

Фото: onliner.by

«Все очень круто в Минске, привез бы жену на уик-энд, но цены на билеты…»

— Бежим дальше по списку проблем. Если связывать развитие туризма с активизацией бизнес-климата, то ждать придется долго…

— Все относительно. Сравните с тем, что было несколько лет. К нам пришел Uber, потом сети фастфуда, сейчас приходит Inditex, хотя еще недавно мы их и не ждали. Очевидно, что специалисты больших международных компаний проводят аналитику и рассматривают перспективы рынка. А если государство решит создать спецусловия не только для IT-сектора, но и для других секторов экономики? А вдруг? Но я не буду спорить с тем, что каких-то экстренных ускорений ждать не приходится.

— Вы упомянули авиаперевозки… Здесь тоже ловить нечего.

— Сложный и тонкий момент. Пришла израильская Arkia, пусть и летает пока только летом. Китайские авиалинии начали летать, пускай через Будапешт. Это улучшает доступность страны. Все происходит очень неспешно…

Вопрос ценообразования остается самым сложным. Я просто поделюсь отзывом одного из гостей, с которым общался недавно. Живет в Лондоне, гражданин Великобритании, есть бизнес в РБ. И вот он мне говорит: все очень круто в Минске, привез бы жену на уик-энд, но ваши цены… Если, условно говоря, перелет Лондон — Минск стоит 300 фунтов, то Лондон — Венеция — 120 фунтов. Поэтому на уик-энд бизнесмен повезет жену в Венецию. Как и практически любой европеец, который умеет считать деньги. И сейчас мы говорим о классических перевозках, а есть еще и фактор лоукостеров, которые кардинально изменили ситуацию в мировом туризме. Повторюсь, все считают деньги, а особенно тщательно считают, когда речь заходит о столь нераскрученном направлении, как Беларусь.

Отсутствие продукта плюс высокая цена на билеты — откуда здесь взяться массовому туристу? Будем реалистами.

Очевидно, что пока все ориентировано на бизнес. Если бизнесу надо, он и за 1000 фунтов полетит. Обычный человек — нет. Вижу, что начались какие-то шаги, акции, чтобы сделать направление популярным. И это уже хорошо.

Фото: onliner.by

О ценах на гостиницы и рынке, который болеет

— Есть мнение: к нам мало кто едет в том числе потому, что цены в гостиницах — вне логики и здравого смысла. Особенно при сравнении с другими странами, гораздо более интересными в плане достопримечательностей и инфраструктуры. Ладно отели 5 звезд, но и бюджетные заряжают атомные ценники.

— Потребитель будет всегда говорить о том, что дорого. Я тоже потребитель и всегда ищу варианты подешевле. Это нормально. Но сама постановка вопроса вызывает у меня удивление. Все смешано в кучу: стоимость, мотивы и продукт. Думаете, иностранцы появятся здесь исключительно из-за того, что цены в отелях станут ниже, даже если продукт «Беларусь» для них так и не создадут?

— Если у вас, или в «Минске», или «Марриотте» начнут продавать хорошие номера по 30—40 долларов в сутки, то…

— Нам конец. Предприятия закроются. Если мы все в альтруистических целях начнем продавать номера по 40 долларов или по себестоимости, это не изменит конъюнктуру рынка, не создаст продукт, ради которого иностранец и делает выбор в пользу того или иного города или страны. Мы пластичны, вводим тарифы выходного дня, привозим сюда фам-трипы за свой счет, пытаемся стимулировать спрос. Но — я абсолютно уверен — фактор отельных цен не является определяющим в вопросе «где туристы?». Фактор информации — да.

— Минску вообще хватает отелей? Впереди ЧМ по хоккею, наверняка под шумок можно построить парочку новых.

— А зачем? Все ниши закрыты, плюс есть огромный сегмент апартаментов и квартир. Еще в 2014-м аудиторская компания Jones LangLaSalle сделала вывод, что отельный рынок Минска переоценен, вкладывать деньги в него нет смысла. А ведь некоторые гостиницы еще нужно достроить. Достроят — точно будет перебор.

Да, есть пиковые периоды в январе и мае, когда отели неплохо загружены. А все остальное время цифры далеки от 100 процентов. Как-то на выставке в Берлине я встретил коллегу из отеля в Токио. Интересно: зачем приехал так далеко? А он говорит: «В выходные гостиница загружена на 98 процентов, а в будние — на 94». Мол, надо бы где-то эту разницу подобрать. Вот при таких цифрах уместно говорить о том, что городу не хватает площадей.

— Официальная цифра по Минску сейчас какая?

— Я не очень ей доверяю, но что-то в пределах 30—40 процентов. В любом случае это очень и очень плохо. Как и 100 процентов, когда экосистема отеля уже не справляется с наплывом гостей. Хорошая загрузка, когда счастливы и гости, и мы, — 70 процентов. Когда рынок ниже 50, он нездоров. И дело не в ценах — просто туристов нет. Не нашли оснований, чтобы приехать-прилететь.

— Не могу согласиться, и вот вам пример. В одном замечательном городе открыли отель на озере, выставили ценник в 70 долларов, получили пустые номера и приняли решение в несезон работу заморозить. Хотели всего и сразу...

Сложно говорить о чужих бизнес-моделях, не зная нюансов. Но во всем мире сезонная работа гостиницы с роспуском персонала в несезон и замораживанием объекта — абсолютно нормальная вещь. Если собственник все просчитал и поменял стратегию, а после сможет открыться и работать с прибылью — он молодец. В Санкт-Петербурге есть сеть финских отелей Sokos. Зимой, когда в России долгие январские каникулы, а россияне в основном едут в Финляндию, они закрывают один из отелей и переводят персонал в сторону Хельсинки. Такова конъюнктура рынка. Повторюсь — нормальная практика.

Фото: onliner.by

Карнавал с красотками и БелАЗами и курорт белорусской мечты

— Когда вы заговорили о продукте под названием «Беларусь», я вздрогнул. Вспомнились попытки брендирования Минска, приезжие профессора с идеями о продвижении темы «совка», мучительные поиски колорита, откровения о фишках вроде секс-туризма и миллион других нереализованных прожектов. Это очень похоже на придумывание национальной идеи. Со всеми вытекающими.

— В настоящее время очень важным аспектом является безопасность. Почему бы не начать с этого? Для европейского потребителя вопрос безопасности играет огромную роль в принятии решения о потенциальном путешествии. По одному из рейтингов у Минска 14-е место из 129 городов Европы. Отличный показатель. Если говорить о государствах, то впереди только Дания и Австрия. С этого и надо начинать выход на европейский рынок. А дальше накручивать на «магистраль» безопасности экологически чистые продукты, нетронутую природу, военную тематику, наследие ВКЛ и Речи Посполитой, медицинский туризм, дешевые санатории и т. п. Не надо единого продукта, нужна линейка продуктов для каждой конкретной аудитории. А до этого следует привезти сюда как можно больше профессионалов — в первую очередь журналистов и туроператоров. Тур за туром, делегация за делегацией. Тогда мы запустим полноценный процесс раскрутки. Плюс, конечно, азы — активное продвижение страны в европейских медиа, ролики на Euronews и прочих подобных каналах. Все знают, как здорово это сделала Грузия и чего она смогла добиться. Сейчас я говорю о теории, без учета финансовой ситуации.

— Да, так мы рискуем уйти в рассуждения о шахматном межпланетном турнире… Я бы, к примеру, проводил в Минске регулярный карнавал с БелАЗами и красотками в вышиванках, да так, чтобы он был срежиссирован человеком с опытом и прогремел на всю Европу. Но ведь совершенно очевидно — денег на это нет. Если быть объективным, денег не было бы и у соседних Литвы и Польши. На разных уровнях им помог и продолжает помогать ЕС. Там сейчас все прекрасно. А нам...

Фото: onliner.by

— Не поможет никто. Но одновременно с этим в стране все-таки появляются классные отели и современного уровня санатории. Люди просчитывают вопрос и вкладывают свои деньги.

— Вы говорите, что единого продукта «Беларусь» у нас не выйдет, но если все-таки устроить стройку века, создать льготные условия и организовать, к примеру, курорт мечты вроде Друскининкая, который будет на уровне и который можно будет продвигать как главный бренд? На Нарочи были такие идеи. Вокруг гостиниц и санаториев возникнет инфраструктура, появятся лавочки и кебабные. Весь тот мелкий бизнес, которым живут очень многие в Европе. Но, пожалуй, теперь уже я ушел в грезы.

— Мое личное мнение, любая монополизация — это плохо. В работе такого курорта наверняка главенствующую роль будет играть государство. Плюс ресурсы, которые потребуются… Про сезонность белорусского туризма не хочется и напоминать — не строить же нам еще и крытый сноупарк, как в ОАЭ. В данный момент, когда мы на нуле, не стоит снова распыляться на мечтания, а нужно правильно расставить акценты.

Я бы, к примеру, рискнул и потратил весь бюджет Национального агентства по туризму только на один город. На Москву. Завесил бы всю Москву красивыми вывесками: «Минск близко, приезжайте на выходные». Делал бы ставку на краткосрочные форматы вроде тура на уик-энд. Это дало бы результат. У нас в отеле 30% гостей — россияне. Это самая большая доля. Долю можно развивать. А уже с заработанными на россиянах деньгами выходить на другие рынки. Шаг за шагом. Тогда будет толк.

Фото: onliner.by

И если уж строить что-то, то не мегакурорт, а большой конгресс-центр в столице. Мы давно говорим, что в Беларуси можно развивать деловой туризм, но инфраструктуры для него, помещений не хватает. Ни одного полноценного комплекса нет.

— Кто должен строить — государство или бизнес?

— Речь шла о государственно-частном партнерстве. С моей точки зрения, заинтересовано в этом в первую очередь должно быть государство.

— Это долгие деньги, насколько я понимаю, а значит — неинтересные.

— Быстрые деньги в туризме можно заработать только на сувенирах, но мы же сейчас о несколько других масштабах. Инвестиции окупятся через долгие годы, но другого пути нет. Сложно рассчитывать, что при отсутствии продукта нынешний «ноль» будет сам себя продавать. Минск никогда не будет Римом, Парижем и Питером. Нам придется вкладывать.

— По деловому туризму — с кем Минск сейчас конкурирует?

— Если говорить о конференциях и тимбилдинге, то теряем группы, предпочитающие Калининград и Подмосковье. Если смотреть дальше — это Сочи, Ереван, Тбилиси. При наличии современного конгресс-холла конкурировать с Калининградом и Подмосковьем мы, я считаю, смогли бы. Плюс не забываем об идее с плакатами в Москве. Вы не поверите, но даже там о Беларуси и Минске мало знают. А мы говорим о Лондоне или Берлине…

Фото: onliner.by

«Ниже уже некуда»

— Вам не кажется, что мы вообще бежим впереди паровоза с этими иностранцами, тогда как в стране есть проблемы и с внутренним туризмом? Может, сначала надо попытаться полюбить свою страну, а потом уже учить ее любить других?

— Я не сказал бы, что белорусы не любят свою страну. И минчане все-таки едут не только в Вильнюс на выходные, но и на природу, к замкам, на озера. Но общего тренда о том, что путешествовать по своей стране — это очень круто, нет. С другой частью процесса еще тяжелее. У регионов нет денег, чтобы приехать на выходные с семьей в столицу, сходить на фестиваль, остановиться в гостинице или снять квартиру. В том же Токио все отели по выходным забиты в основном японцами. Когда белорусы не из Минска поедут в Минск — тогда это будет качественный внутренний туризм. Конечно, это серьезно изменит и общую расстановку в отрасли.

Вот в океане слов о белорусском туризме — и наш скромный вклад... Бахвалов считает себя осторожным оптимистом и напоследок в который раз именно отмену виз связывает с точкой роста:

— Осторожный — потому что в стране тяжело строить долгосрочные планы. Оптимист, потому что ниже уже некуда — только вверх.


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