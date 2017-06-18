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Украина вернула из США часть «денег Януковича»

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  • 18.06.2017, 19:30
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Фото: reuters

В Украину вернули более $500 тысяч.

Генеральная прокуратура Украины в сотрудничестве с Департаментом юстиции США вернула в Украину более $500 тыс., выведенных из Украины руководством Минюста Украины при президентстве Виктора Януковича.

Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

-Это - средства, которые были растрачены бывшим руководством Минюста времен Януковича и выведены из Украины путем заключения фиктивного соглашения о предоставлении услуг с одной из американских фирм, - сообщил Луценко.

Он отметил, что Генпрокуратура продолжает вести досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 366, части 5 статьи 191 УК Украины.


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