Украина вернула из США часть «денег Януковича»6
- 18.06.2017, 19:30
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В Украину вернули более $500 тысяч.
Генеральная прокуратура Украины в сотрудничестве с Департаментом юстиции США вернула в Украину более $500 тыс., выведенных из Украины руководством Минюста Украины при президентстве Виктора Януковича.
Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
-Это - средства, которые были растрачены бывшим руководством Минюста времен Януковича и выведены из Украины путем заключения фиктивного соглашения о предоставлении услуг с одной из американских фирм, - сообщил Луценко.
Он отметил, что Генпрокуратура продолжает вести досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 366, части 5 статьи 191 УК Украины.