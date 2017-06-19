«Володенька, организуй мне тут кофейку» 16 19.06.2017, 8:59

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Тарас Чорновил

Украинский политик рассказал, как Путин бегал по Киеву с чемоданом Собчака.

Нынешний президент РФ Владимир Путин приезжал в 1991 году в Киев вместе с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, поручения которого он выполнял. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил политолог, бывший народный депутат Тарас Чорновил.

По его словам, Собчак и ряд других российских политиков встречались с украинскими политиками, чтобы отговорить их от объявления независимости страны.

Чорновил отметил, что именно тогда, придя к отцу Вячеславу Чорновилу (погиб в 1999 году), он познакомился с Путиным.

«С Собчаком бегал мальчик с портфельчиком. Я пришел к отцу... в приемной ждал, пока они там совещались. Возле меня сидел человечек и держал портфельчик. Потом вышел Собчак, сказал: «Володенька, организуй мне тут кофейку...» Володенька бегал, у меня расспрашивал, где можно кофеек организовать. Вот это был Володенька на тот момент», – рассказал политолог.