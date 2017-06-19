Медик: Молодому врачу без поддержки родителей прожить невозможно 3 19.06.2017, 22:47

Ежегодно белорусская медицина теряет около 2 тысяч работников, подавляющее их большинство едет на Запад.

Решив присмотреться к условиям труда медиков в их профессиональный праздник, «Белсат» услышал, что две величайшие проблемы отечественной медицины – «очень большая нагрузка и очень низкая оплата за эти нагрузки».

«Через кабинет проходит много людей. Не только по талонам, но и чтобы спросить. Каждого нужно выслушать и каждому надо ответить», – говорит доктор Любовь Торнецкая.

Такая ситуация заставляет некоторых попрощаться с государственной медициной. По разным данным, ежегодно из системы здравоохранения увольняются более двух тысяч специалистов. Значительная часть из них уезжает за границу. Привлекательными остаются страны Евросоюза. В Беларуси, по данным статистического комитета, средняя зарплата врачей приблизилась к 500 долларам. За границей белорусский специалист может заработать даже в десять раз больше.

«Даже в той же России уровень оплаты намного выше. Молодым специалистам трудно на что-то рассчитывать с зарплатой в 100 долларов. На этот заработок без поддержки родителей прожить невозможно», – говорит медик Наталья Шкадун.

Часть экспертов главной причиной такого положения называет систему финансирования. В Беларуси официально граждане имеют право на бесплатные медицинские услуги. На Западе функционирует система страховой медицины, то есть часть доходов граждане регулярно назначают на пользование из системы здравоохранения.

«Пациент приходит в поликлинику, зная, что все бесплатно, требуют всего и чтобы побольше. Пациенты считают, что им все положено», – говорит Любовь Торнецкая.

Белорусские пациенты понимают проблему мотивации врачей, работающих за копейки, но со своей стороны сами жалуются на врачей, и одна из самых распространенных жалоб – невозможность попасть к врачу.

Пока огромные деньги государство платит не медикам или учителям, а силовикам.