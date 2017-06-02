Пять простых правил, как правильно спланировать отпуск 1 2.06.2017, 10:46

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Как сделать так, чтобы он прошел в максимальном удовольствии, и от него остались только положительные впечатления?

Отпуск. Как сладко звучит это слово. Как только вы его представляете, так хандра, проблемы и депрессия сразу же уходят. И хотя путешествовать можно круглый год, именно отпуск летом воспринимается как «настоящий». Как сделать так, чтобы он прошел в максимальном удовольствии, и от него остались только положительные впечатления? Об этом пишет nv.ua.

1. Продолжительность отпуска

Рассматривая предложения по авиаперелётам или турам, не забудьте, помимо стоимости, учитывать продолжительность отпуска. Неделя? Две недели? Даже «рай на земле» не стоит того, чтобы потратить 2 дня на дорогу при отпуске в неделю. Следует добавить также акклиматизацию и восстановление после перелета. Чем дальше находится ваше место отпуска – тем больше дней планируйте. Как минимум 2 недели, а еще лучше 3 недели, при возможности. Иначе, толку от такого отпуска будет мало, а положительных впечатлений еще меньше - успеют потускнеть по пути домой.

2. Медицинская подготовка

Отправляясь в экзотическую страну рекомендуем изучить эпидемиологическую обстановку. От чего себя защитить? Какое содержимое аптечки с собой стоит взять? Мало кто задумывается, что еда в другой стране – стресс для организма, и мало кто знает, чем это может закончится. Острая пища в Киеве и острая пища в Мумбаи – две разные вещи. Необычная кухня, сочетание новых специй, которые Вы до этого не пробовали, могут сыграть с Вами плохую шутку. Также не забудьте про средства против аллергии и жаропонижающие. Реакцию организма предугадать невозможно, тем более в чужой стране, поэтому лучше обезопасить себя по всем фронтам. Да и вернутся с «последствиями» из отпуска не сильно хочется.

3. На кого оставить квартиру?

Перед отъездом мы перекрываем все краны, закрываем квартиру на все замки, предупреждаем соседей, что уезжаем, оставляем ключи родителям в случае чего, а достаточно ли этого для безопасности? В наше криминогенное время установить охранную сигнализацию в квартире - это не роскошь, а необходимость. Одна из причин отсутствия охранной сигнализации в квартире - это экономия денежных средств и надежда на то, что «Это не коснется нас». Поэтому, очень часто, охранную сигнализацию ставят уже после ограбления. Иногда только так человек может понять, что стоимость услуг «охраны квартиры» нельзя сравнить с материальными и психологическими потерями от ограбления.

4. Включите режим «Вне доступа»

Если Вы не хотите провести весь отдых отвечая на письма, звонки по рабочим вопросам и постоянным поиском вай-фая для срочного решения проблем – позаботьтесь перед вылетом кому Вы сможете передать дела. Если Вы не можете позволить себе такую роскошь и делегировать полномочия, договоритесь о том, кому Вы будете пересылать письма для дальнейшей работы. Организуйте рабочие процессы заранее, чтобы наслаждаться отдыхом без переживаний о рабочих делах.

P.S. Автоответчик на почте про отпуск спас ни один отдых.

5. Общайтесь с местными жителями

Ничто так не заряжает положительными эмоциями, как яркие впечатления, эмоции и новый опыт. Общайтесь не только с иностранцами, но и местными. Кто, как не они, поделятся опытом, расскажут где лучше всего побывать, что попробовать, какие традиции, где дешевле арендовать автомобиль и местах, куда отсутствуют экскурсии. Вы всегда можете найти приятного собеседника. Кто знает, может именно общение с этим человеком подарят вам незабываемые впечатления от отпуска, а не обычные «А здесь в 1848 году…»