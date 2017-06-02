Житель Витебска сорвал лукашенковский флаг 1 2.06.2017, 12:11

Инцидент произошел в самом центре города.

Уголовное дело за «надругательство над государственными символами» возбуждено в отношении жителя Витебска, сообщили БелТА в прокуратуре областного центра. Сообщение о пропаже лукашенковского флага, который был прикреплен на фасаде одного из зданий оживленного проспекта Витебска, поступило правоохранителям 3 мая.

Впоследствии сотрудники милиции установили злоумышленника и нашли полотнище. Как выяснилось, преступление было совершено вечером 2 мая 45-летним жителем Витебска. Мужчина, погнув древко, сорвал флаг, вывешенный в честь дня труда на одном из торговых объектов, и, прихватив его с собой, направился в гости к друзьям.

Прокуратура Витебска 29 мая в отношении витебчанина возбудила уголовное дело по ст.370 УК Беларуси (надругательство над государственными символами), которое направлено для производства предварительного следствия в городской отдел Следственного комитета.