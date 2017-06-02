ВМС США приняли на вооружение «авианосец будущего» 1 2.06.2017, 21:47

Фото: navy.mil

Принятый на вооружение военно-морского флота США новейший авианосец USS Gerald R. Ford (CVN 78) обошелся в $12,9 млрд.

Военно-морские силы (ВМС) Соединенных Штатов Америки приняли на вооружение новейший авианосец USS Gerald R. Ford (CVN 78), сообщает официальный сайт ведомства.

Успешные испытания судна прошли 26 марта.

Авианосец изготовлен на верфи в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния.

Контр-адмирал США Брайан Антонио назвал Gerald R. Ford "наиболее боеспособным и самым передовым военным кораблем военно-морского флота".

Новый авианосец имеет увеличенные взлетную поверхность и емкости для самолетного топлива, он способен принять больше самолетов, чем близкие к нему аналоги.

Прогнозируемый срок службы Gerald R. Ford составляет 50 лет, однако максимальную боеготовность авианосец получит в 2020 году.

ABC News сообщает, что судно обошлось в $12,9 млрд при первоначальных $10,5 млрд.