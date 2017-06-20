В Японии начали делать сверхпрочную бумагу из камня 3 20.06.2017, 7:58

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Фото: EAST NEWS

Владелец новаторской фирмы в 15 лет бросил учебу и долгое время работал плотником.

Японская компания TBM открыла завод по производству бумаги из известняка под брендом Limex. Ее главный продукт — «неубиваемые» визитные карточки, пишет hightech.fm.

Глава TBM Нобуюши Ямасаки бросил школу в 15 лет, работал плотником, а потом создал компанию по продаже подержанных автомобилей. Однажды, находясь в отпуске в Европе, он был поражен старинными зданиями, которые стоят веками. «Я захотел закончить свою предпринимательскую карьеру, оставив после себя компанию, которая просуществует еще сотни лет», — рассказывает он в интервью Bloomberg Technology. В 2008 году Нобуюши узнал, что на Тайване изобрели технологию по изготовлению бумаги из камня, и решил построить на этом бизнес.

Главный продукт TBM — визитные карточки, которые в Японии очень популярны. Однако печатаются они не на обычной бумаге, а на Limex, сделанной из известняка. Она имеет глянцевую поверхность, не впитывает воду, ее очень сложно порвать или помять и на ней можно писать даже под водой. Завод открылся в феврале 2015 года, но первую «каменную» бумагу удалось выпустить только прошлым летом. Теперь TBM получила контракт на производство «неубиваемых» меню для сети суши-ресторанов, принадлежащей корпорации Sushiro Global Holdings.

По мнению Нобуюши Ямасаки, его продукт поможет сберечь природу. Там, где для производства обычной бумаги нужно срубить 20 деревьев, его компания тратит меньше тонны известняка и 200 кг полиолефина, источники которых практически неиссякаемые. Также для изготовления Limex не нужна вода, в то время, как тонна обычной бумаги требует 100 тонн воды. При этом, ожидается, что мировой спрос на бумагу удвоится к 2030 году.

В планах предпринимателя открыть сотни заводов в регионах, богатых известняком, вроде Марокко и Калифорнии. Сейчас в TBM, которой уже удалось привлечь чуть больше $9 млн инвестиций, работает 80 сотрудников. В следующем году компания планирует выручить миллиард йен. Это пока лишь малая часть доходов крупнейших японских производителей обычной бумаги.

Ученые из Китая и США усовершенствовали технологию изготовления бумаги, на которой можно печатать ультрафиолетовым светом, стирать написанное при температуре 120 градусов Цельсия и использовать повторно до 80 раз.