Кто сменит Путина? 11 21.06.2017, 17:34

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Как бы то ни было, у 64-летнего правителя РФ все же должен появиться преемник.

Путин находится у власти вот уже 17 лет и, судя по всему, не думает никуда уходить. Как бы то ни было, у 64-летнего президента России все же должен появиться преемник, пишет издание ulyces.co (перевод – inosmi.ru).

Неужели Алексей Навальный проиграл бой? Москвичам, которые пришли на Тверскую 12 июня, пришлось долгое время разыскивать знаменитого оппозиционера среди баррикад и катапульт: его сторонники оказались без своего лидера прямо посреди реконструкции исторических баталий. Самого же Навального задержали прямо у его дома. После 14 часов рядом с копьями были подняты плакаты вроде «Россия без Путина» и «Медведева под суд». В этот момент веселое мероприятие превратилось в настоящую потасовку. Вооруженная дубинками полиция задержала 700 человек по всей столице.

Судьба России неразрывно связана с будущим ее президента Владимира Путина. Бывший агент КГБ безотрывно стоит у власти с 1999 года. По конституции, он не мог вновь выставить свою кандидатуру в 2008 году и уступил пост протеже Дмитрию Медведеву, который сразу же назначил его премьером. Четыре года спустя роли вновь поменялись. В 2018 году Владимир Владимирович сможет побороться за второй и последний мандат, после которого должен будет уйти или найти другой способ удержать в руках поводья. Тогда ему будет 71 год.

В ходе прошедшей 15 июня ежегодной телепередачи с участием главы государства он весьма туманно отзывался о своем будущем: «Во-первых, я еще работаю. Во-вторых, хочу сказать, что это должен определить избиратель — российский народ». Хотя насчет его переизбрания не остается сомнений, а главный оппозиционер Алексей Навальный выбыл из гонки из-за двух судебных решений, Путину приходится иметь дело с усталостью некоторых граждан. После вопроса о числе «недовольных», на экране в прямом эфире появился целый ряд отправленных россиянами едких SMS: «До свидания, Владимир Владимирович», «Путин, ты, правда, считаешь, что народ верит в этот цирк с подставными вопросами?», «Три срока президентства — достаточно!» Но кто может извлечь выгоду из этого недовольства? Война за путинское наследие началась.

Оппозиционер

13 июня в Москве шел мелкий дождь. Через день после демонстрации оппозиции на улицах российской столицы не осталось и следа от нее. Последние ее отголоски слышны лишь в залах суда и социальных сетях. Приговоренный к 30 суткам Алексей Навальный завел старую пластинку о коррупции власти, которую играет уже не первый год. «Мало того, что они всю страну разворовали, так я еще из-за них концерт Depeche Mode в Москве пропущу», — иронично написал он в Twitter. Задержанному «через три минуты» оппозиционеру Илье Яшину в свою очередь дали 15 суток.

В общей сложности по всей стране были арестованы 1 тысяча 720 человек. «Проведение подобного рода мероприятий в согласованном режиме, как это предписывается законом, ни для кого никакой опасности не представляет, — заверил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. — Опасными являются провокационные проявления». Что в полной мере относится к Алексею Навальному. «Ему до конца года нужно добиться настолько высокого уровня политической конфликтности, чтобы его регистрация кандидатом с точки зрения власти была меньшим злом, — считает директор Фонда эффективной политики Глеб Павловский. — Он показал, что градус конфликта высок, но пока нет достаточного количества мобилизованного актива».

Навальный, основатель крайне популярного сайта «РосПил», является «оппозиционером, в программе которого — лишь один пункт: борьба с коррупцией, — отмечает эксперт по России и преподаватель Университета Льежа Нина Башкатова. — Это не делает его политической альтернативой». Хотя насчет его намерения побороться за президентское кресло на выборах в марте 2018 года нет практически никаких сомнений, россияне не смогут в достаточной мере сплотиться вокруг него», — продолжает она. Он не обладает необходимой объединяющей силой даже среди оппозиции: «На последней демонстрации был только Яшин, тогда как все остальные политические деятели предпочитают оставаться в стороне. Навальный не может стать точкой сбора, которую все ждут». «Последние волны демонстраций слишком сильно разнятся, чтобы их смог объединить один лидер», — уверен российский журналист и член Фонда Карнеги Андрей Колесников.

В любом случае Навальный сможет выставить свою кандидатуру «лишь чудом», считает представитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Адвоката уже задерживали во время демонстрации в марте, и он является фигурантом по двум крупным делам о коррупции. В 2013 году его обвинили в расхищении 400 тысяч евро у компании «Кировлес». Приговор в пять лет тюрьмы в итоге заменили условным сроком. К этому также следует добавить три с половиной года условно за предполагаемое мошенничество с «Востоком», российским дочерним предприятием Yves Rocher. Все это считается серьезными правонарушениями, которые по закону не дают ему быть избранным.

«Единая Россия»

Во время муниципальных выборов 2013 года Навальный набрал 27% голосов в Москве, что стало впечатляющим результатом с точки зрения гегемонии представителей большинства. Тем не менее победа досталась кандидату «Единой России» Сергею Собянину. Хотя Владимир Путин официально не является ее членом, она неизменно поддерживает его с момента создания в декабре 2001 года. «Единая Россия» была сформирована для поддержки центральной исполнительной власти против двух очагов оппозиции, которыми были в прошлом десятилетии нижняя палата парламента и губернаторы регионов», — объясняет научный сотрудник Французского университетского колледжа в Москве Клементин Фоконнье (Clémentine Fauconnier).

В первом послании Федеральному собранию в июле 2000 года президент заложил теоретические основы такого верховенства: «Мы убедились: нерешительность власти и слабость государства сводят на нет экономические и другие реформы. Власть обязана опираться на закон и сформированную в соответствии с ним единую исполнительную вертикаль». Через 17 лет путинского режима от оппозиции практически ничего не осталось, считает Нина Башкатова. «У двух главных оппозиционных партий в Парламенте, КПРФ и ЛДПР, остаются все те же лидеры с 1993 года: Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский». Третью партию, «Яблоко», возглавляет Григорий Явлинский — человек, «который ни разу ни с кем не договорился».

Что касается оппозиционеров из гражданского общества, у них, судя по всему, есть лишь три варианта: тюрьма, изгнание или смерть. После массовых демонстраций против нарушений на выборах в 2011 и 2012 годах олигарх Михаил Ходорковский обосновался в Лондоне, перешедший в политику шахматист Гарри Каспаров перебрался в США, а молодой лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов получил четыре с половиной года колонии за «подготовку государственного переворота». Бывший премьер Борис Немцов, один из главных лидеров оппозиции наравне с Навальным, был убит в феврале 2015 года. Его смерть последовала за гибелью олигарха Бориса Березовского, адвокатов Сергея Магнитского и Станислава Маркелова, бывшего агента спецслужб Александра Литвиненко, журналистов Анны Политковской, Натальи Эстемировой и Анастасии Бабуровой, депутата Сергея Юшенкова…

Если абстрагироваться от всего этого, российская политика отличается «отсутствием обновления из-за кооптации элиты и страха всего нового, — полагает Нина Башкатова. — Чем дольше Путин остается у власти, тем более сильным, тяжелым и тормозящим станет этот склероз». «Ситуация недостаточно плоха для того, чтобы россияне повернулись к кому-то еще, тем более что претендентов нет». Путин и его окружение, «судя по всему, очень довольны сформированной ими системой и не видят причин менять ее», — подчеркивает Андрей Колесников. Как бы то ни было, в 2024 году он будет вынужден уступить президентское кресло, поскольку, по конституции, его нельзя занимать больше двух сроков подряд.

Бесшумным шагом

Россия намеревается в очередной раз массово поддержать главу государства. По данным проведенного в ноябре 2016 года опроса, его рейтинг все еще составляет 86%. В то же время его блестящий ореол несколько меркнет на фоне обострения ситуации в экономике в связи с падением цен на нефть и экономическими санкциями западных стран. 29% респондентов уверены, что за последнее время имидж президента серьезно пострадал. Тем не менее «в экономике все не так плохо, как ожидалось, — полагает Нина Башкатова. — Единственное, что может помешать Путину выставить свою кандидатуру в 2018 году — проблемы со здоровьем. С 2012 года мы слышали множество историй, в том числе самых что ни на есть мелодраматических, но ничего достойного доверия. Он сам убежден, что его долг — продолжать».

Когда сценарий его ухода обретет конкретные очертания, все указывает на то, что кандидата от «Единой России» назовет именно он. «Все, без сомнения, станет известно лишь в самый последний момент, — уверена Нина Башкатова. — Бунт здесь практически немыслим, потому что Путин играет роль балансира, обеспечивает равновесие между различными течениями в президентской администрации». Хотя перед парламентскими выборами в стране проводили праймериз, для президентских ничего подобного не планируется. С учетом сосуществования различных течений, тот, кто получит благословение Путина, должен будет проявить тот же дух объединения. «Ему не обязательно быть популярным: он станет им, потому что в России господствует патерналистское видение власти», — говорит Нина Башкатова.

Вместо того чтобы выдвигать новые лица, власть за последнее время убрала несколько старых. Так, в 2016 году министр экономического развития Алексей Улюкаев, руководитель Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов и губернатор Кировской области Никита Белых были сняты с должностей из-за обвинений в коррупции. «Новые подчиненные больше преданы главе государства: они всем обязаны ему и, следовательно, не могут позволить себе пойти против него», — полагает Андрей Колесников. Владимир Путин также избавился от главы своей администрации Сергея Иванова. «У того не было президентских амбиций, — уточняет Нина Башкатова. — На этот счет существует множество теорий, потому что мы плохо представляем себе отношения между официальными лицами».

На смену Иванову пришел дипломат эстонского происхождения Антон Вайно. Этот 45-летний отец семейства является более вероятным претендентом на высший пост, чем более пожилые руководители вроде министра иностранных дел Сергея Лаврова (67 лет) или мэра Москвы Сергея Собянина (58 лет). «Многие думали, что им станет нынешний премьер Дмитрий Медведев, но мне кажется, что он несколько устал после верной службы, — считает Нина Башкатова. — Он не ставит себя на первый план и не любит этого делать».

Наследники

В любом случае, «важно иметь близость к президентской администрации», — продолжает она, уточняя, что «пост не имеет решающего значения». Из числа членов правительства наследником не раз называли министра обороны Сергея Шойгу. Этот бывший участник переговоров в Южной Осетии, Таджикистане и Чечне был назван главной «звездой» бывшим президентом Борисом Ельциным до передачи поста Путину. В 2001 году он вошел в триумвират лидеров «Единой России» и стал министром чрезвычайных ситуаций. В 2012 году он был назначен губернатором Московской области и министром обороны. Именно он руководил аннексией Крыма, вмешательством в Сирии и военным сотрудничеством с Ираном. Тем не менее в 2024 году ему будет 69 лет.

Как бы то ни было, в правительстве есть другой кандидат, который относительно молод (57 лет) и может похвастаться немалой гибкостью. Игорь Сечин, вице-премьер и президент компании «Роснефть», «является одним из ключевых людей в окружении Путина», — отмечает Нина Башкатова. «Влияние этого давнего союзника президента заметно выросло за последние годы», — добавляет Андрей Колесников. Оба они сначала работали в КГБ, а затем вновь встретились в мэрии Санкт-Петербурга в начале 1990-х годов. Их наставником был питерский градоначальник Анатолий Собчак, который скончался в 2000 году от сердечного приступа.

Когда Путин уехал в Москву, то взял с собой лишь одного человека, Игоря Сечина. Он постепенно поднялся наверх сформированной президентом управленческой системы, и может сказать веское слово не только по административным назначениям, но и энергетическим вопросам. В 2008 году он занял пост вице-премьера, а четыре года спустя возглавил Роснефть. Прозвища «Дарт Вейдер» и «российский Ришелье» прочно прилипли к Сечину, которого зачастую называют вторым самым влиятельным человеком в стране. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев может лично это подтвердить: как пишет российская пресса, Сечин потребовал его смещения из-за планов по приватизации компании «Башнефть». Пришедший ему на смену Максим Орешкин (34 года) считается блестящим экономистом и умелым политиком.

По словам Нины Башкатовой, «довольно интересный» профиль есть и у Алексей Кудрина, еще одного пришедшего из Санкт-Петербурга политика. Этот ученик Собчака занимал пост министра финансов в 2000-х годах, однако был вынужден уйти в отставку в 2011 году из-за разногласий с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым. Тем не менее сам Путин, по всей видимости, не держит на него зла. Как отмечает бывший зампред правления Центробанка РФ Сергей Алексашенко, российский лидер опирается на людей, которых хорошо знает», и 30 апреля 2016 года назначил Кудрина заместителем председателя Экономического совета при главе государства. В любом случае, его участие в демонстрациях 2011 года показало, что у его лояльности есть пределы.

В то же время группа представителей окружения президента начинает подминать под себя политическую власть. Взять хотя бы бывшего телохранителя Путина Алексея Дюмина, который получил в 2016 году губернаторский пост. Траектория его карьеры во многом напоминает путь нового губернатора Калининградской области Антона Алиханова (30 лет). Тем не менее их позиции ощутимо слабее, чем у силовиков вроде спикера Думы Вячеслава Володина и его преемника на посту замглавы администрации президента Сергея Кириенко. «Для них все это — скачки, — считает Андрей Колесников. — Однако Путин вполне может найти кого-то из второго или третьего круга». Путин и сам резко взлетел на самый верх перед тем, как стать преемником Ельцина. У того, кто придет ему на смену, не будет много времени на подготовку.

«В 2018 году Путин станет по факту единственным кандидатом», — полагает директор близкого к Кремлю Института политических исследований Сергей Марков. Но затем ситуация может осложниться. «2018 год станет отправной точкой для болезненных экономических реформ, которые окажутся тяжелым ударом для значительной части населения», — уверен глава Центра политических технологий Игорь Бунин. В таком случае протест может проявить себя и до новых выборов.