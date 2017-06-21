Пять лучших песен лидера группы «Кино», которому сегодня исполнилось бы 55 лет
- 21.06.2017, 20:01
21 июня 1962 года в Ленинграде родился культовый советский рок-музыкант Виктор Цой.
Его жизнь была недолгой: в августе 1990 года 28-летний музыкант Виктор Цой погиб в автокатастрофе близ поселка Кестерциемс, что в Латвии. Прошло четверть века, но его творчество популярно до сих пор. Tut.by выбрал свою субъективную пятерку лучших песен Цоя.
«Перемен»
«Кукушка»
«Звезда по имени Солнце»
«Группа крови»
«Пачка сигарет»