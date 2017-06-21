Глава МИД Литвы: БелАЭС - это российский геополитический проект 2 21.06.2017, 21:38

Линас Линкявичюс

В вопросе Островецкой АЭС невозможны компромиссы.

Шаги России, к сожалению, не направлены на снижение напряженности, а в отношениях с ней нужно реально смотреть на вещи и называть их своими именами, утверждал в интервью delfi.lt министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Linas Linkevičius© DELFI / Karolina Pansevič

Он также рассказал о встрече с генсеком НАТО, отношениях с Беларусью и проблеме Островецкой АЭС, а также о деталях своего совместного со шведской коллегой визита в Украину.

Силы НАТО будут здесь столько, сколько нужно

В ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом глава МИД Литвы обсудил, по его словам, широкий круг вопросов, разговор «как всегда был предметный». Генсек НАТО до встречи с Линкявичюсом заявил, что переброска войск альянса на восток завершена, на вопрос «можно ли спать спокойно» он ответил: «Спать всегда нужно спокойно, а когда пробуждаешься — надо работать». Я

вляется ли размещение контингента НАТО в Литве точкой или же стоит думать о большем, ПВО, глава МИД сказал, что «еще многого нужно добиваться». Он также сказал, что Литве нужна ПВО и на постоянной основе, а контингент НАТО будет находиться в Литве «столько, сколько будет нужно».

Шаги России не направлены на снижение напряженности

«Те шаги, которые делаются Российской Федерацией, несмотря на пропаганду, к сожалению, не направлены на снижение напряженности. Они обвиняют НАТО в какой-то эскалации, но батальон — это тысяча с лишним военнослужащих, большой шум вокруг, но мы забываем напомнить, что где-то 300 000 человек - в дополнительных подразделениях Западного округа РФ, идет перевооружение, в том числе модернизированными ракетами «Искандер» и т.д. Тут даже нечего сравнивать», - уверен Линкявичюс, говоря о дипломатии в ситуации, когда, по словам ведущего, в ходе учений разговаривают пушки, а не дипломаты.

«И нам нужно иметь в виду и это, бороться с пропагандой в том числе, потому что это тоже война», - заявил он. На вопрос читателя, «когда закончится бесконечная русофобская истерия и нагнетание обстановки», Л.Линкявичюс сказал, что «он как раз за то, чтобы истерии не было». «Нужно говорить не про истерию, а про адекватные меры, которые как-то можно было бы противопоставить действиям, которые проводятся вблизи наших границ. Я уже упомянул цифры, так где тут русофобия, где тут что?», - задал вопрос Л.Линкявичюс.

Linas Linkevičius, Olegas Jerofejevas© DELFI / Karolina Pansevič

«Мне никогда не нравился термин русофобия, поскольку он неправильный. Я не согласен с теми, кто хочет монополизировать русский язык, вообще Россию, говорить от имени России. Россия — большая, там тоже есть много знакомых. Так что не будем монополизировать и называть русофобами тех, кто по-русски говорит про Россию, наше совместное будущее, как это было на последнем Российском форуме в Литве. Я горжусь, что у нас проводятся такие мероприятия, которые не имеют ничего общего с русофобией, нагнетанием обстановки. Как раз все наоборот», - говорил министр и признался, что удивляется тому, что порою видит по российскому телевидению, которое иногда смотрит.

При этом Линкявичюс также отметил, что на встречах со своим коллегой Сергеем Лавровым говорит на русском языке. «Когда говорим, я всегда говорю с ним только по-русски», - сказал он. Продолжая тему отношений с Россией, Линкявичюс признался, что Литва внимательно следит за происходящим, а Литва поддерживает диалог с гражданским обществом России.

Говоря о массовых задержаниях в ходе недавних протестов в городах России, он подчеркнул, что нарушения прав человека — это не внутренние дела государства, поскольку соблюдение прав человека — это международные обязательства. Министр также сказал, что, «к сожалению, Россия сегодня не является партнером». «И притворяться не стоит. Нам пора понять, что период духовного комфорта завершился. Мир иной, он иногда достаточно циничен, суров и несправедлив. Нужно называть вещи своими именами», - резюмировал министр.

О заявлении российского посла

Комментируя высказывания посла России в Литве Александра Удальцова о том, что Литва должна России за советский период 72 млрд. долларов (Л.Линкявичюс ранее, назвал такие заявления абсурдом), глава МИД в ходе интервью подчеркнул, что это «не очень мягкое слово в отношении посла из уст министра».

«Я до сих пор не могу понять, как можно делать такое заявление накануне Дня скорби и надежды, годовщины депортации. Говорить о каких-то цифрах, когда мы знаем, сколько было поломанных жизней, погибших и выдворенных в Сибирь. Так что это очень неуместно. И если есть желание улучшить взаимопонимание, наладить какой-то конструктивный диалог, то такими заявлениями это сделать очень сложно», - говорил он.

«Я даже не знаю, как разговаривать с нашими соседями»

В разговоре об отношениях с соседней Беларусью, Линкявичюс «с большим сожалением» отметил, что «даже не знает, каким образом разговаривать с нашими соседями, поскольку мы задаем элементарные вопросы и не получаем на них ответы».

По его словам, в ходе недавнего заседания комитета ЭСПОО белорусской стороне не удалось убедить его членов «в успехе проекта» АЭС в Островце, «и не было принято никакого решения». «Следующее заседание будет в следующем году, и мы будем последовательно работать, консолидировать позиции не только стран ЕС, но и Еврокомиссиии», - сказал он, добавив, что в этом вопросе невозможны компромиссы, потому что он является очень чувствительным.

«В 40 километрах от места, где мы с вами сидим, строится объект каких-то сомнительных стандартов безопасности. И это не только наша головная боль, но всего региона, ЕС, в конце концов. Так нельзя делать, даже несмотря на то, что и не Беларусь за этим стоит. Это российский геополитический проект, даже не экономический. Технология российская, финансирование российское. Это мы хорошо понимаем. Но все равно здесь места для компромиссов нет», - утверждал министр и заверил, что Литва будет делать все, чтобы обеспечить свою безопасность.

«Пока договориться не получается», - резюмировал он. По его словам, в ЕС большинство понимает и разделяет позицию Литвы, но не все готовы на шаги, которые сделал парламент Литвы в связи с запретом на покупку электроэнергии у небезопасных станций.

«В данном случае мы положительно оцениваем позицию Польши, правительство которой также заявило, что не будет покупать электричество с этого объекта. Понемногу позиция консолидируется, и мы будем работать», - заверил он и подчеркнул, что нужно постоянно требовать соблюдения норм безопасности.

Улучшений на Украине в плане безопасности нет

Рассказывая о своем недавнем совместным со шведской коллегой визите в Украину, Л.Линкявичюс сказал, что для коллеги было больше открытий, чем для него.

«Я очень благодарен ей, мы не первый раз едем в Украину, были в Молдове, это очень важно в психологическом и политическом плане для наших соседей и коллег видеть, что нам интересно, как в этих странах идут дела», - признался министр. Л.Линкявичюс рассказал, что вместе с коллегой открыл в Одессе литовскую ярмарку, а на другой день они вместе открыли украинско-шведский бизнес-форум.

«Это позитивные моменты, но в общем ситуация в сфере безопасности не улучшается. Никакого перемирия там, конечно же, нет. Нет и признаков этого, и когда мы говорим о выполнении Минских соглашений, то все время напоминаем, что уступок тоже не будет», - обрисовал он ситуацию на востоке Украины. «Грустно становится о того, что мы ничего не можем сделать. Так что, когда говорим о последовательности, то только таким образом, что сначала — улучшения в плане безопасности, а потом какие-то решения в политическом плане», - констатировал министр.

В общем, говоря о реформах в Украине, Л.Линкявичюс, несмотря на наличие проблем, обобщил: «За три года они сделали больше, чем за 23». И добавил, что «нужно иметь в виду, что все-таки идет война». Кроме того, говоря об Украине, Линкявичюс отметил, что молодое поколение украинцев видит свое будущее только в Европе, а «санкции — единственный рычаг, который мы можем использовать в отношении России».

«Это можно как угодно называть — русофобией, кремлефобией. Мы больше ничего не используем. Я думаю, говоря о странах ЕС, что мы себя ведем непоследовательно. Некоторые страны неадекватно воспринимают те пункты, которые мы определили в диалоге с Россией», - уверял министр.