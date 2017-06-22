Белорусские власти решили менять трактора на финики 21 22.06.2017, 7:56

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Беларусь, Судан и Египет проводят переговоры о бартерной торговле вместо денежной.

Проработают вопросы об использовании механизмов неденежного прекращения обязательств по внешнеторговым операциям при экспорте белорусских товаров и услуг в Республику Судан и Арабскую Республику, сообщает ej.by.

С 17 по 22 июня делегация Нацбанка, Беларусбанка и ГО «Белресурсы» проводит соответствующие переговоры в Хартуме (Республика Судан) и Каире (Арабская Республика Египет).

Цель переговоров – проработка с суданской и египетской сторонами возможности использования механизмов неденежного прекращения обязательств по внешнеторговым операциям при экспорте белорусских товаров в эти страны, в том числе путем организации встречных поставок товаров из данных стран в обмен на поставляемую белорусскую продукцию.

Поручение о проработке данных механизмов было дано правителем Беларуси по итогам визита в Судан в январе 2017 года.

С белорусской стороны оператором по организации встречных поставок с суданской стороной определено ГО «Белресурсы».