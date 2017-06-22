Регионы готовы взяться за вилы 3 22.06.2017, 8:58

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Следующая волна протестов может начаться в регионах.

Об этом в интервью Charter97.org заявил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Андрей Шарендо.

- Андрей, на днях Следственный комитет Брестской области прекратил в отношении вас с женой уголовное преследование по делу о вывешивании в Бресте растяжки «Лукашенко, ты урод! Хватит грабить наш народ!». По вашему мнению, почему власти пошли на это?

- Для нас это было неожиданностью. Хотя я думаю, что это дело еще всплывет. Тут могут быть две причины. Первая причина: Лукашенко сегодня не нужны новые политзаключенные, поэтому дело не стали раздувать. Последовал приказ сверху – и преследование прекратилось.

Идет давление со стороны Запада, давление внутри страны. Чувствовалась поддержка людей, она была видна даже в комментариях на сайтах госСМИ. Люди писали, что этот лозунг — то, о чем думает сегодня в стране каждый.

Во-вторых, этим делом власти сами начали раскручивать этот лозунг, делать его популярным. Стало ясно, что если дойдет до суда – эта фраза появится на всех заборах.

К сожалению, многие независимые СМИ показали себя в этой ситуации не с лучшей стороны, отказались освещать эту историю. Некоторые категорически отказывались писать название лозунга, в некоторых СМИ создалось впечатление, что нас судят за растяжку «Баста», а нужно было говорить прямо, что нас судят за лозунг «Лукашенко, ты урод! Хватит грабить наш народ». Думаю, многие белорусы поддерживают этот лозунг. Это вторая причина, почему власти решили прекратить преследование.

- Интересно, а какая реакция была у милиционеров на этот лозунг?

- Когда делом занимались участковые, то они смеялись, знали, что на нас хотят «повесить» это дело, так мне и говорили. Появился сексот, который давал лживые показания. Никто не хотел заводить уголовное дело, почитали, посмеялись – и все. Затем дело передали в Следственный комитет, им занялась майор Елена Тиханович.

Могу сказать, что она целенаправленно вела дело так, чтобы мы оказались «виновными». Никаких доказательств не было. Сегодня я могу прямо заявить: следователь Тиханович сфабриковала дело против нас. Все начиналось в полушуточном тоне, затем все стало серьезно. Появился липовый свидетель, который якобы узнал Полину по волосам, а меня узнал по щетине. Начали пропадать целые страницы из дела. Если я обращал на это внимание, то мне отвечали, что их не было. Это дело раскручивали именно под нас.

- А какими были результаты экспертизы этого лозунга?

- Когда проверка проходила по административному делу, то мне давали почитать материалы. Там были две экспертизы. Результаты первой были нейтральные, говорилось, что лозунг «обидный, похабный», но не «оскорбительный», не используются нецензурные выражения. Результаты второй экспертизы, которую проводили в Минске, были более жесткими, говорилось, что лозунг «оскорбительный» и обращен именно к Лукашенко.

Экспертиза явно была заказной и подгонялась под наше дело. В Следственном комитете так и делают: когда нужно подогнать дело под кого-то, делают для этого все возможное. Точно так же расследуется «дело патриотов». Раньше я не знал, как это делаетcя, сейчас же убедился в этом на собственном опыте. На нас насобирали аж целых два тома.

- Брест стал одним из городов, который массово поддержал протесты этой весны. Какая сейчас ситуация в регионах?

- Временно все затихло. Брестчане стали свидетелями репрессий, арестов. Власти занялись имитацией «стабильности». Зарплаты на бумаге «растут». Придумали, что средняя зарплата составляет 777 рублей. Но люди знают, что это ложь.

В Бресте у людей еще есть какие-то подработки, но в таких городах, как Пинск, Барановичи, Кобрин получают по 150 - 200 рублей.

Cитуация взрывоопасная, протесты могут вспыхнуть из-за какой-то мелочи. Следующая волна протестов начнется именно в регионах. Это стало видно по предыдущим cобытиям: активно себя показали Барановичи, Молодечно, Пинск.

У меня есть дом в деревне, мы часто проезжаем через городок Высокое – маленький населенный пункт, который находится на самом западе Беларуси. Поселок ничем не примечательный, панельные пятиэтажки. Если раньше возле этих домов были детские площадки, то сегодня там появились парники и теплицы. Люди выращивают огурцы, картофель, капусту. И это происходит не в деревне, это происходит в городе.

- Так было в конце 1980-х-начале 1990-х...

- Да, если раньше на этих площадках играли дети, то сегодня в шахматном порядке разбиты парники. Люди переходят к натуральному хозяйству.

- Какой прогноз, как будет развиваться ситуация?

- Любая экономическая или политическая проблема может привести к социальному взрыву. В регионах все идет к тому, что если люди будут недовольны, то они пойдут и сожгут какой-нибудь райисполком.

Причем сожгут те люди, которым уже нечего терять, пенсионеры, которые не могут уехать за границу, которые лишены всякого будущего.

На акции протеста в Пинске выходила не молодежь, а люди, которым 40 – 50 лет, люди пенсионного возраста. Молодежь боится – а им нечего терять. Такие люди настроены очень решительно.

Протестная весна этого года началась в Минске, когда там прошел Марш рассерженных белорусов. Этот Марш показал людям пример и стал толчком для регионов. В этот раз все будет иначе: акции начнутся в регионах и пойдет цепная реакция в других городах. Начнутся забастовки на предприятиях, затем протесты охватят областные города, затем это аукнется и в Минске.