Volvo займется выпуском электромобилей 22.06.2017, 16:47

Гигант шведского автопрома решил выйти на перспективный рынок.

Производством электромобилей под своим брендом займется дочернее предприятие компании — тюнинг-ателье Polestar, которое сейчас выпускает спортивные версии автомобилей Volvo, пишет hightech.fm.

Компания Volvo объявила о выделении своего тюнинг-подразделения Polestar в отдельное подразделение, который будет заниматься исключительно производством электромобилей. В будущем автомобили Polestar уже не будут носить логотип Volvo — у них появится свой значок. Осенью Polestar подробнее объявит о своих продуктах и коммерческих планах.

Генеральным директором новой компании стал вице-президент Volvo по дизайну Томас Ингенлат, а исполнительным директором — вице-президент Volvo по корпоративным коммуникациям Джонатан Гудман.

Президент Volvo Хокан Самуэльсон уверен, что суббренд станет достойным конкурентом на мировом рынке электромобилей. «Polestar станет значимым конкурентом на развивающемся мировом рынке высокопроизводительных электрических автомобилей. С Polestar мы можем предложить электромобили самым требовательным, прогрессивным водителям во всех сегментах рынка», — сказал Самуэльсон.

«Я очень рад заняться созданием этого интересного бренда, разработкой потрясающего портфолио заказных продуктов. Следующая глава в истории Polestar только начинается», — отметил в свою очередь новоиспеченный гендиректор Polestar Томас Ингенлат.

Volvo работает с Polestar Performance с 1996 года. В июле 2015 года шведский автопроизводитель приобрел 100% акций тюнинг-ателье. Polestar — дочернее предприятие Volvo, основанное компанией Polestar Racing, которая сегодня известна как Cyan Racing. В 2010 году Polestar выпустила первые концепт-кары на основе автомобилей Volvo, а в 2012 году вышла первая спортивная версия автомобиля Volvo S60. Сегодня Polestar выпускает автомобили Volvo S60 и V60 Polestar мощностью 367 л.с., а также предлагает оптимизированные программные и аппаратные решения для существующих моделей Volvo.