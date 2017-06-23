В Минске угощали «королевским» мороженым от Боны Сфорца 23.06.2017, 10:27

В столичном музее прошла дегустация мороженого по оригинальным белорусским рецептам.

Посетители попробовали сладкое лакомство четырех эпох, а также научились готовить его самостоятельно во время мастер-класса под руководством телеведущей, писательницы и фуд-блогера Арины Лисецкой, передает telegraf.by.

Самым старинным рецептом и настоящим историческим открытием вечера стало мороженое 16-го века из ВКЛ. То самое, которое так любила великая княгиня Бона Сфорца и рецепт которого специально привезла в Беларусь из Италии.

«Италия считается родиной европейского мороженого. Белорусская королева Бона Сфорца, которая была родом из Милана, очень любила холодное лакомство и при переезде, конечно, не могла не захватить его рецепт с собой в Беларусь, — рассказывает фуд-блогер Арина Лисецкая. — Ее рецепт достаточно простой в исполнении, так что каждый сможет приготовить себе королевское мороженое дома: 5 яиц смешать со стаканом сахара и стаканом сливок — и поставить охлаждать на три часа».

Во время дегустации все гости музея также могли попробовать «крестьянское мороженое» по рецепту 17-го века, которое изготавливалось из сладкого творога, перемешанного с изюмом и снегом, и являлось простым аналогом лакомства, доступного в те времена только знати. Третьей эпохой мороженого, которую изучили на дегустации, стал 19-й век и кофейное лакомство по самому популярному рецепту Российской империи — из сливок, яиц, ванили и кофе.

В завершение вечера все гости смогли попробовать легендарный пломбир, изготовленный по ГОСТу БССР. Каждый посетитель также мог попробовать и современное мороженое — за это отвечал натуральный пломбир «Белы Полюс» в хрустящем стаканчике, который по традиции музея гости получают на входе вместе с билетом.