Чехия объявила о готовности вступить в Еврозону 23.06.2017, 10:28

Сейчас цены в Чехии составляют примерно 60% от показателей стран Еврозоны.

Чехия готова перейти на единую европейскую валюту и вступить в Еврозону. Об этом заявил глава Чешского национального банка Йиржи Руснок, пишет korrespondent.net.

Однако до принятия евро было бы желательно уменьшить разницу между доходами чехов и жителей еврозоны, заявил он в интервью местному новостному агентству CTK.

Ранее власти Чехии официально заявляли о намерении перейти на использование евро, однако дата этого шага не называлась.

По оценкам министерства финансов, сейчас цены в Чехии составляют примерно 60% от показателей стран Еврозоны. Двадцать лет назад они были на уровне 35%.

Средняя годовая зарплата чехов в 2014 году составляла около 345 тыс. крон, то есть 37% от среднего показателя ЕС (930 тыс. крон). При этом две трети работников в Чехии получают зарплату ниже средней, сообщает cznews.info.

ВВП Чехии по итогам 2016 года увеличился на 2,5% после повышения на 4,5% годом ранее. Как ожидают эксперты, в 2017 году темпы роста экономики останутся примерно на прошлогоднем уровне.

Как сообщалось ранее, в мае нынешнего года Германия и Франция создали группу по стабилизации Еврозоны. Париж и Берлин выступают за то, чтобы придать интеграции зоны евро «новую динамику».