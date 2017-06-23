Двенадцать причин для ИП выйти на Площадь 1 23.06.2017, 14:38

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Фото: tut.by

Белорусские власти продолжают изощряться в том, как усложнить жизнь малому бизнесу.

Издание kyky.org опубликовало список из 12 факторов, которые могут подтолкнуть белорусских ИП к простестам.

№1: Пока все еще ФСЗН в 500 долларов

Красный день календаря для беларуского ипэшника – 1 марта, когда надо расстаться с кругленькой суммой денег – 988 рублей. Впрочем, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Министерство экономики поддержало инициативу индивидуальных предпринимателей, по которой они должны уплачивать взносы в ФСЗН в добровольном порядке, а не в обязательном. Но тут тоже не все однозначно, и у обязательного налога есть своя логика существования. Вот таким мнением поделился опытный бухгалтер из Минска:

«Когда нет дохода, нет работы, платить ФСЗН не логично, потому что неоткуда взять денег. Но когда человек все же работает и получает какой-то доход, он должен выставлять цены так, чтобы покрывать минимальные взносы в ФСЗН и платить их в обязательном порядке. Знаю по своему опыту: среди ИПэшников очень мало сознательных людей, которые самостоятельно формируют себе сбережения на пенсию. А когда подходит пенсионный возраст, все почему-то требуют хотя бы минимальную пенсию. Спрашивается, с чего бы это платить пенсию людям, которые сами не участвовали в формировании пенсионного фонда? Я осознаю, что мне существующая пенсионная система уже явно не достанется, но я формирую свой страховой стаж для пенсии (деньги на свою пенсию собираю отдельно), и к тому же из моих взносов сейчас платят пенсию моим родителям. Если нынешняя пенсионная система загнется (а она рано или поздно загнется), содержать своих родителей я буду напрямую. Но пока получение пенсии от государства позволяет им сохранять хоть какое-то достоинство». Если резюмировать слова бухгалтера, то налог ФСЗН – нужный, но лучше бы его платили те, у кого есть доход, а не все в обязательном порядке.

№2: Указ №222, который заставил ипэшников выйти на площадь

Президентский указ № 222, который обязал индивидуальных предпринимателей получать сертификаты качества на все импортные товары легпрома, наделал много шума. Ипэшники утверждали, что с документами работать нереально, и грозились «уйти на покой». Некоторые действительно закрылись, однако большинство все-таки остались торговать. Ну, попробуйте достать такой сертификат на оптовом московском рынке, где в подвалах эта одежда шьется нелегалами? Правда, китайцы сразу начали продавать сертификаты для беларусов: говорят, за тысячу российских рублей все «нарисуют». Ситуация дошла даже до бунта: предприниматели начали собираться на площадях города и требовать отмены – правда, к особым результатам это не привело.

№3: Указ №48 и ошибки в документах на товар

Союзы предпринимателей требуют у Минэкономики отменить указ № 48. Они хотят, чтобы индивидуальных предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога, вывели из-под действия этого указа. Пока власти сказали, что поняли, что переборщили. Если вкратце, то указ этот предписывает правило: неточности в документах приравниваются к отсутствию документов на товар. То есть сделали вы минимальную ошибку в товарной накладной – значит, нет у вас и самого документа, а значит и товар можно конфисковать. Сейчас речь идет о снижении штрафов для ипэшников за нарушение требований техрегламентов Таможенного союза, однако будет ли какое-то решение в скором будущем – не понятно.

№4: Больше всего вопросов к АРМ «Плательщик» или, проще говоря, к электронному декларированию

Начнем со сложности установки программы, недоступной человеку со средним уровнем владения компьютером. К программе прилагаются огромные многостраничные инструкции, которые ничуть не помогают человеку, у которого нет глубоких технических знаний компьютера, а только запутывают его. Например, «Инструкции по установке и обновлению ПО и налоговых деклараций» занимают 55 страниц + 5 страниц настройка компьютера. Один владелец мелкого бизнеса посетовал, что ни один из его бухгалтеров (все с огромным опытом работы и высшим образованием) не смог самостоятельно установить программу. Когда стоит ждать упрощения системы в стране развитых информационных технологий – не понятно тоже. Добавим еще, что сама программа капризная, и устанавливается ни на каждый компьютер. Впрочем, с начала 2017 года в налоговой стали активно продвигать личный кабинет на сайте ИМНС, который по большому счету заменяет функционал отдельной системы электронного декларирования.

№5: «Плательщик» нельзя установить на компьютере с операционной системой Mac и Linux

Беда всех фрилансеров-хипстеров или просто ипэшников-яблочников: у системы по электронному декларированию отсутствуют версии под Mac и Linux. Вдобавок ко всему программа работает только в Internet Explorer, достаточно древнем браузере, которым мало кто пользуется, когда на дворе лето 2017 года. Когда вы последний раз открывали Internet Explorer? Кажется, когда Интернет подключался через домашний телефон с характерным пиликанием. Но на этом «каменный век» не заканчивается: выдача установочных файлов и сертификата происходит на диске (возможно, можно записать и на флешку, но такой опции не предлагают). Какие диски, ребята, в лэптопах без дисковода?

Вытекающий из предыдущего кошмар: обновление программы – обязательная процедура, потому что обновляются в том числе и формы деклараций. Процедура эта хоть и проста, но проходит через множество диалоговых окон. Завершающие два окна – на английском языке. Большинство бухгалтеров старшего поколения, не понимая английского и боясь что-то испортить, просто закрывают окно, что приводит к прерыванию процесса обновления (типично поведение для людей старшего возраста).

№6: Дублирование электронной заявки

Как это происходит? Например, возьмем заявление об уплате косвенных налогов при ввозе товаров. Оно заполняется при помощи отдельной специальной программы, после сохраняется в файл и отправляется обычной почтой инспектору. Потом распечатывается в трёх экземплярах (+ копии накладных, инвойсов, счетов-фактур, договора) и ножками относится к инспектору. Через неделю ножками забирается – по почте готовые заявления налоговая не возвращает. Вопрос к любителям бумажных проволочек: в чем смысл электронной заявки, если все равно надо ходить туда-сюда

№7: Необязательное подключение к системе налогообложения, которое обязательное (на самом деле)

По закону для малых предприятий и ИП с малым оборотом электронное декларирование необязательно. Очевидно, что и расходы на подключение к системе нецелесообразны с экономической точки зрения (большинству малых предпринимателей требуется отправлять всего 4 декларации в год), а учитывая, что во многих случаях посещение налоговой всё равно является обязательным, это теряет всякий смысл.

Тем не менее, предприниматели, отказывающиеся от подключения, находятся под постоянным давлением со стороны инспекторов. Инспекторы требуют подключиться к системе, зачастую отказываются принимать декларации, что вынуждает многих ипэшников попросту отправлять декларацию почтой (чтобы избежать контакта с инспектором и снова не объясняться, почему система не подключена), а это увеличивает срок обработки декларации, особенно в случае ошибок, которые при личном посещении могли бы быть исправлены в течение дня.

№8: Иногда проблемы решаются за пару минут с помощью подписки на журнал «Налоговый вестник»

Не подумайте: это не реклама «Налогового вестника». Вот история из жизни как доказательство, рассказанная ипэшником: «Я обсуживаюсь на электронном декларировании, но мне понадобилась заверенная налоговой декларация. Делают ее 7 дней, а мне нужна была уже на завтра. Сделали за 20 минут при условии, что подпишусь на журнал. А что делать? Вот такой win-win».

Кошмар №9: Больничный ипэшнику никто не оплатит

Что есть то есть: ипэшникам не оплачивается больничный. Регистрируя ИП, вы принимаете все вызовы судьбы на себя – как зарабатывать и при этом стараться не болеть. Так думают сами ипэшники. Но мало кто знает, что больничный все-таки есть и для них. Получить его трудно, но при знании законов и нюансов можно. Пособия индивидуальным предпринимателям назначаются территориальными органами Фонда по месту постановки на учет в качестве плательщиков.

№10: Электронные счета фактуры по НДС (далее ЭСЧФ), которые так и не заменили бумажные

Для тех ИП, которые работают с НДС, бизнес стало вести труднее с 1 июля 2016 года. По факту в электронном виде дублируются данные накладных и актов – вот и все. Но если крупные предприятия настроили автоматическую выгрузку данных из систем учета, в которых составляют накладные и акты, то для небольших ИП это слишком дорого, так как многие из них пользуются формами заполнения в Excel или Word или вообще заполняют вручную бланки накладных. Спрашивается, зачем когда-то отменяли бумажные счета-фактуры? Ладно бы ЭСЧФ заменили первичные бумажные документы, так нет же – все равно заполняй их и следи за каждой буковкой (сморите пункт по ошибки в документах).

К тому же сам портал для подачи ЭСЧФ сырой и глючный, работать сразу не мог, и долго на нем фиксились баги. Поначалу было много официальных комментариев на тему, мол, если вы не смогли подать ЭСЧФ из-за недоделок портала, то сойдут и бумажные документы. Но сырая система и путанность в законе изрядно потрепали нервишки ипэшников.

№11: Айтишники, которые работают с иностранными компаниями

Страдают от беларускуго законодательства и бюрократии и индивидуальные предприниматели из IT-сферы, работающие с иностранными западными компаниями. Налоговая требует от них договоры с печатями не только в электронном виде, но и в бумажном. У американцев вообще от такого требования беларуского подрядчика ломается мозг: зачем вам эта бумажка, когда мы по электронной почте обо всем договорились? В цивилизованном мире в бизнесе действует британское право. И работают наши айтишники на свой страх и риск: или постоянно заморачиваются с пересылкой документов, или рискуют попасть под статью о незаконной предпринимательской деятельности, хотя налоги они платят, как того требует наше законодательство.

№12: Стоять с кипой наличных денег в очереди в кассу банка

Стоять в очереди в кассу с наличными деньгами, чтобы внести их на счет, –распространённая ситуация не только у ипэшника, ну и у любого юридического лица. Ладно, если выручка наличными не достигает огромных сумм, и вы решили сдавать ее в банк раз в месяц. А если это надо делать хотя бы раз в неделю? Сначала отстоять очередь в банке, потом ждать, пока кассир все посчитает, внести деньги на счет – процедура совсем не быстрая.