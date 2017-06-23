Литва окончательно распрощается с советским прошлым 23.06.2017, 15:05

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Представители партии консерваторов Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас зарегистрировали в Сейме Литвы специальную резолюцию.

В документе депутаты призывают членов парламента признать, что бывшая коммунистическая партия Литвы является преступной организацией.

Почему консерваторы предлагают подобную резолюцию и что изменится, если ее примут, рассказал сайту Charter97.org литовский политолог Витаутас Синица.

- Каково ваше мнение о предложении консерваторов признать, что бывшая коммунистическая партия Литвы является преступной организацией?

- Проект является своеобразным экзаменом «советскости» для литовских политиков и для общества. Не секрет, что избиратели в Литве до сих пор расколоты из-за оценки наследства Советского Союза. По-прежнему достаточно много людей придерживается мнения, что советский период - это было время, когда у всех была работа, время расцвета экономики и инфраструктуры. Некоторые даже тоскуют.

В прошлом году Сейм отказался принять аналогичный, также предложенный консерваторами проект. Именно тогда было очень хорошо заметно, как советский период оценивают избиратели той или иной партии. Поэтому в новом Сейме этот проект, по моему мнению, появился прежде всего в роли антисоветского экзамена для партии зеленых и крестьян, которые, проголосовав за или против, продемонстрируют, какого мнения о советском периоде времени придерживаются их избиратели.

Это если рассматривать с политической точки зрения. Если же выбрать историческую ретроспективу, то окажется что резолюция вне всякого сомнения является справедливой. В Литве очень медленно и с большим трудом формируется государственная точка зрения на историю. Точка зрения, в которой не будет места на оправдания и перехода на личности. Независимо от того, сколько знакомых и, возможно, даже хороших людей приспособилось к советской реальности и жизни под оккупацией, независимо от того, сколько их участвовало в деятельности коммунистической партии – эта партия вне всякого сомнения была исполнительницей геноцида нашего народа, коллективизации, советизации. Не нужно делать вид, что к уничтожению Литвы приложила руку только Москва, а местные коммунисты были в белых перчатках.

- Предположим, что проект приняли. Что дальше?

- У проекта символическое значение – способность Литвы как независимого государства публично провести черту и разорвать все связи с советским прошлым. Нашу страну до сих пор терзают проблемы, которые берут начало в советском периоде. Не было люстрации, до сих пор не выяснено, сколько точно людей и кто сотрудничал с КГБ, бесследно пропали многие секретные дела бывших работников советских органов. Резолюция могла бы принести давно ожидаемое и нужное покаяние, что вот коммунисты, среди которых мы и наши родители (так или иначе многие среди нынешних политиков являются членами бывшей советской номенклатуры или происходят из ее среды) поступали нехорошо. Да, мы делали плохо и этого стыдимся.

- Следовательно, проект - это попытка окончательно остановить любые попытки возрождения коммунистической партии в Литве?

- Нет. Опасности, что коммунизм снова появится в Литве нет. Последователей коммунизма в Литве почти не осталось, те, кто действуют и считают себя коммунистами – находятся на окраине политической жизни. Резолюция, о которой мы с вами говорили, создана совсем не для того, чтобы бороться с этой угрозой.