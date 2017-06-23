Новая инициатива ЕАЭС ударит по белорусскому бизнесу 1 23.06.2017, 15:11

Специальная комиссия установит тотальный контроль за перевозкой грузов внутри союза.

Евразийская экономическая комиссия инициирует значительное ужесточение контроля за перемещением грузов по территории стран Евразийского экономического союза, что не может быть поддержано деловым сообществом, пишет «Ежедневник».

ЕЭК подготовила проект решения, которое содержит поручение правительствам принять меры по предотвращению перемещения между странами ЕАЭС продукции, не соответствующей требованиям союза, в том числе не имеющей надлежащих документов, а также товаров, в отношении которых одним из государств ЕАЭС приняты специальные экономические меры.

Согласно проекту, после обнаружения на территории любого государства ЕАЭС указанная продукция может изыматься из экономического оборота. При этом отсутствие предусмотренной правом союза документации, подтверждающей безопасность и позволяющей проследить перемещение товаров, должно расцениваться как основание для их уничтожения.

Предполагается организация дополнительного надзора без применения пунктов контроля на границах между странами ЕАЭС. При ЕЭК планируется создать инспекционную группу из представителей уполномоченных органов государств - членов союза для совместного выборочного контроля за реализацией решения Евразийской экономической комиссии. Состав группы и регламент ее работы Совет ЕЭК намерен утвердить отдельным решением.

По мнению БСПН, принятие решения ЕЭК в предложенной редакции будет означать введение тотального контроля за перемещением любых товаров по территории государств - членов ЕАЭС, что влечет за собой издержки как со стороны бизнеса, так и со стороны госорганов каждой страны.

Смущает отсутствие унифицированного перечня документов, которые должны сопровождать груз. Не дано четкое определение специальным экономическим мерам (следует полагать, речь идет о санкциях Российской Федерации в части ограничения ввоза товаров из некоторых стран). Непонятны механизм получения информации о введении таких ограничений членами ЕАЭС и то, как информация будет доводиться до госорганов и коммерческих организаций.

Предоставление права контролирующим органам конфисковывать и уничтожать продукцию без решения суда подрывает конституционный принцип защиты собственности, влечет за собой постоянные споры между контролирующими органами и бизнесом. Все это крайне негативно скажется на деловом и инвестиционном климате ЕАЭС.

По мнению БСПН, вводить дополнительный контроль следует не ранее, чем будут созданы национальные системы, обеспечивающие обмен информацией между государствами о перемещении продукции. Такая работа уже проводится. Например, в Беларуси введена система электронных счетов-фактур по НДС, в которых указывается практически вся информация о движении продукции. Доработка и адаптация данной системы в рамках ЕАЭС позволят устранить проблему взаимозачета по уплате НДС и помогут ей стать основой для новой системы контроля за перемещением товаров. В ускорении работ в данном направлении бизнес заинтересован и будет поддерживать любые инициативы.