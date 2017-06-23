В турецких школах откажутся от изучения теории эволюции 1 23.06.2017, 15:18

Министерская комиссия сочла эту теорию слишком спорной и сложной.

Чиновники от образования в Турции решили удалить из школьного курса биологии главу, знакомящую с теорией Дарвина об эволюции. По словам госслужащего Альпаслана Дюрмуша, министерская комиссия сочла эту теорию слишком спорной и сложной для восприятия учащимися, передает «Интерфакс».

«Мы считаем, что этот предмет находится вне их понимания», - заявил он

В министерстве образования решили удалить главу о теории эволюции из учебников девятого класса, изучение этой темы отложили до этапа бакалавриата.

Кроме этого, было принято решение сократить в учебной программе часы, отведенные на изучение наследия секуляризма - концепции, согласно которой правительство и другие источники норм права существуют независимо от любого типа религий.

Согласно просочившейся в турецкие СМИ информации с заседаний школьных советов, подвергалась сомнению целесообразность изучения деятельности политика Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя современного турецкого государства, сокращение часов, отведенных на знакомство с его реформами, а также увеличение часов, посвященных изучению религии. Дюрмуш отметил, что акцент будет сделан на вкладе мусульманских и турецких ученых, а при изучении истории уйдут от "евроцентричного" подхода.

По его словам, эти изменения широко обсуждались, в дискуссии участвовали родители школьников и общественность.

Между тем светская оппозиция воспринимает эти решения как еще один шаг в сторону исламизации турецкого общества. Представители оппозиции опасаются, что президент Реджеп Тайип Эрдоган и его партия перестраивают турецкое общество и цепляются за неоосманские идеалы, которые рассматривают Турцию и турецкий народ как авангард исламского мира.