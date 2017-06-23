Виктория Азаренко: Дайте мне время 2 23.06.2017, 15:36

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

Белорусская теннисистка рассказал о своем возвращении на теннисный корт.

Белоруска Виктория Азаренко, на турнире на Мальорке проигравшая хорватке Ане Конюх в своем втором матче после декрета (1:6, 3:6), прокомментировала поражение и возвращение в теннис, пишет «Трибуна»:

«Конечно, это тяжелое поражение, но Ана очень хорошо провела первые два гейма, а потом я упустила множество возможностей – в некоторых геймах я вела 30-0, 40-15, но давала ей отыгрываться. Из-за этих упущенных возможностей матч и закончился с таким счетом. Мне не хватало стабильности. Сейчас мне трудно найти положительные моменты, но я знаю, что мне нужно много работать, чтобы снова поймать игровой ритм.

Мне еще нужно время. Пока еще есть проблемы с реакцией, и мне трудно адаптироваться к разным соперницам – в первом круге я играла с человеком, который все тащит, а во втором моя соперница, по сути, просто закрывала глаза и лупила изо всех сил. Так что мне нужно прибавлять в гибкости.

Сейчас я не буду думать о тех препятствиях, которые мне предстоит преодолеть. Я вернулась раньше, чем хотела, так что сейчас для меня все идет в плюс, и в будущем это мне поможет. Мне просто нужно время и нужно прибавлять.

Я знаю, что от моего возвращения ждут больше, чем, например, от возвращения Ким Клийстерс, так что мне нужно просто сосредоточиться на себе, и если мне потребуется больше времени – то пускай. Если меньше – кто знает. Сейчас мне нужно сохранять позитивный настрой и работать, потому что я трудяга и знаю, что в итоге дойду до цели – нужно просто иметь терпение. Я ставлю планку высоко, но я знаю, что до нее доберусь».

Также теннисистка рассказала, как изменилось ее восприятие тура после того, как она стала матерью.

«Тур, в принципе, не изменился, потому что на этот турнир сын со мной не приехал. Но все остальное изменилось. Нужно адаптироваться, и хорошо, что я начала раньше, потому что мне нужно привыкать. Вообще быть мамой – это самое чудесное, что есть в жизни, независимо от теннисных матчей.

Сложно ли это? Думаю, все зависит от ребенка, но я не считаю материнство сложной работой. Конечно, это так, но в основном это радость. Теннис – тоже, но после такого поражения мне так не кажется. Но скоро я увижу своего ребенка, так что... (улыбается)».