Фейковое видео, на котором «погорел» Путин, готовил Генштаб 13 23.06.2017, 16:15

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Видеозапись «удара российской авиации» Путин продемонстрировал режиссеру Оливеру Стоуну.

Видеозапись атаки якобы российской авиации в Сирии, которую президент России Владимир Путин показал американскому режиссеру Оливеру Стоуну, готовили в Генштабе. Об этом сообщили РБК два источника.

Собеседники издания утверждают, что Кремль попросил пресс-службу министерства обороны России подготовить данные для президента, передает «Радио Свобода».

Затем запрос направили одному из заместителей начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского. Издание подчеркивает, что на сайте Минобороны есть информация только об одном заместителе начальника оперативного управления Генштаба Викторе Познихире. Однако источник, близкий к Кремлю, сообщил, что у Рудского есть и другой заместитель — Игорь Дылевский.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, запрашивала ли пресс-служба президента видеокадры у Минобороны, ответил, что в «этом нет необходимости». Он также отказался уточнить, кто попросил подготовить видео. Минобороны пока не представило свой комментарий.

В документальном фильме «Интервью с Путиным» президент России показывает Стоуну с мобильного устройства видео и сообщает о том, что в нем снята работа российских пилотов в Сирии. В действительности оказалось, что на кадрах запечатлен американский вертолет «Апач» во время боевых действий в Афганистане, отмечала независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что на видео, которое было предоставлено Путину министерством обороны России, показаны реальные кадры действий российской авиации в Сирии.