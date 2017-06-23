Минское метро лишится своего главного символа 9 23.06.2017, 16:24

1,459

К 2018 году на входах на станции метро не останется женщин-контролеров.

Примерно к середине 2018 года на всех станциях метро женщин-контролеров на входах заменят инспекторы службы безопасности, рассказали агентству «Минск-Новости» в минском метро:

«Начали мы такой эксперимент с наименее загруженных станций — “Першамайская” и “Купалаўская”. Сегодня на всей 2-й линии, кроме “Маладзёжнай”, “Кунцаўшчны” и “Каменнай Горкі”, вместо контролеров работают сотрудники службы безопасности метрополитена. В каждом вестибюле их по двое».