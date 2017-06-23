В Минске может появиться памятник Кастусю Калиновскому 1 23.06.2017, 17:14

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Общественное обсуждение проекта архитекторов состоится с 1 по 25 июня.

Архитекторы «Минскграда» вынесли на общественное обсуждение новый детальный план района улицы Калиновского. Согласно проекту, в центре перекрестка улиц Калиновского и Кедышко будет мемориальная зона, в которой планируется разместить памятник Кастусю Калиновскому.

Об этом сообщает Onliner.by.

Кастусь Калиновский – лидер национально-освободительного восстания 1863–1864 гг. За это его публично казнили через повешение на торговой площади Лукишки в Вильнюсе 22 марта 1864 года по личному приказу царского генерала Муравьева.

В 2013 году в Минске была развернута общественная кампания за установление памятника Калиновскому, было собрано 3500 подписей. Тогда городские власти заявляли, что к 2017 году появление такого памятника не планируется.

Общественное обсуждение проекта архитекторов состоится с 1 по 25 июня.