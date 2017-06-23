Российскому шпиону в Литве грозит более, чем 10 лет тюрьмы 1 23.06.2017, 18:12

6,455

Россиянин обвиняется в том, что пытался завербовать сотрудников Департамента госбезопасности Литвы.

Вильнюсский окружной суд завершил рассмотрение уголовного дела по обвинению в шпионаже высокопоставленного сотрудника разведслужбы России Николая Филипченко, которого прокуратура предлагает приговорить к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы, пишет delfi.lt.

Судейская коллегия приговор огласит 7 июля. Как сказал гособвинитель по этому делу главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лаучюс, первые 5 лет Филипченко должен провести в тюрьме, затем может быть переведен в колонию.

Филипченко с 29 апреля 2015 содержится под арестом в Лукишкском следственном изоляторе-тюрьме. Этот россиянин обвиняется в том, что вместе с другими лицами пытался завербовать сотрудников Департамента госбезопасности Литвы, которые могли бы установить подслушивающие устройства в рабочем кабинете президента Дали Грибаускайте и в ее резиденции.

Обвиняемый вину не признает, отказывается давать показания в суде, заявив только, что никакого вреда Литве не причинил. За шпионаж в Литве уже осуждены бывший сотрудник госпредприятия Oro navigacija Ромуалдас Липскис, получивший 5 лет лишения свободы; бывший военный медик Андрей Ошурков приговорен к 3 годам лишения свободы.

В феврале Шяуляйский окружной суд за шпионаж в пользу России осудил бывшего капитана ВВС Литовской армии Сергея Пушина и гражданина России Сергея Моисеенко. Первого приговорили к 5 годам, второго - к 10,5 годам лишения свободы. Осужденные обжаловали приговор в Апелляционном суде, но их жалобы еще не рассмотрены.