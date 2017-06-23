Дуров в ответе Роскомнадзору заявил о саботаже госинтересов 1 23.06.2017, 18:51

Если Telegram заблокируют, то «переписка российских чиновников» из WhatsApp и Viber будет храниться на американских серверах.

Блокировка Telegram с точки зрения национальной безопасности России бессмысленна, заявил в пятницу, 23 июля, основатель мессенджера Павел Дуров в ответ на открытое письмо главы Роскомнадзора Александра Жарова, пишет «Немецкая волна».

«Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram», - написал Дуров. По его словам, если Telegram заблокируют, то «переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные» из WhatsApp и Viber будут храниться на американских серверах.

«Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов», - указал основатель Telegram.

Жаров ответил Дурову в соцсети «В контакте»

Глава Роскомнадзора в тот же день и тоже в соцсети «В контакте» ответил Павлу Дурову. «К сожалению, мы не услышали ответа по существу вопросов, поставленных в моем обращении к команде Telegram и Павлу Дурову», - написал Александр Жаров в сообщении, опубликованном на странице Роскомнадзора во «В контакте». Он также назвал Дурова «нейтральным по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером» и обвинил владельца Telegram в игнорировании «безопасности простых пользователей Telegram».

Ранее Жаров пригрозил заблокировать мессенджер Telegram, если администрация компании не предоставит данные о сервисе для ее внесения в реестр организаторов распространения информации.