Госдеп США: Россия обучает и финансирует боевиков 23.06.2017, 19:15

Подконтрольные Москве боевики пытаются не позволить международному сообществу увидеть, что происходит в Донбассе.

Во внешнеполитическом ведомстве Соединенных Штатов знают, что путинская Россия руководит пророссийскими боевиками в Донбассе, содержит их и обучает при помощи армейских советников. Об этом агентство «Голос Америки» пишет со ссылкой на выступление пресс-атташе Госдепартамента США Хизер Нойерт.

«Управляемые Россией сепаратисты пытаются не позволить международному сообществу увидеть, что происходит на востоке Украины. Нам известно, что Россия руководит так называемыми сепаратистами, финансирует и обучает их», - заявила она.

В Госдепе призвали Москву использовать свое влияние, чтобы во временно оккупированном Донбассе боевики прекратили запугивать наблюдателей ОБСЕ.

«США глубоко обеспокоены тревожной тенденцией к насилию и запугиванию ОБСЕ со стороны управляемых Россией сепаратистов на востоке... Информация от наблюдателей является одним из надежных источников, через которые как мы, так и мир могут увидеть, какие опустошения происходят в этой части Украины», - добавила пресс-атташе, подчеркнув, что «мир хочет, чтобы наблюдатели могли справедливо и точно сообщать о ситуации на месте».

В Вашингтоне снова отметили, что «длительное и надежное прекращение огня настоятельно необходимо» для выполнения минских соглашений.