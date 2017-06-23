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Лявон Вольский выступит перед игрой «Крумкачы» — «Динамо-Минск»

  • 23.06.2017, 20:37
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Лявон Вольский

Футбольный матч состоится завтра.

Знаменитый белорусский музыкант Лявон Вольский выступит перед матчем 14 тура «Беларусбанк. Высшая лига» между «Крумкачамі» и «Динамо-Минск».

Игра состоится в субботу, 24 июня, и начнется в 17:00 на стадионе по улице Маяковского 127/3, сообщается на сайте «Крумкачоў».

Перед началом футбольного сезона Вольский уже пел вместе с «Крумкачамі» на встрече команды и болельщиков.

Выступление музыканта в фан-зоне планируется в 16:30. Билеты онлайн можно приобрести по ссылке.


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