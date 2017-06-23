Исследователи личности Тадеуша Костюшко: Он боролся за вашу и нашу свободу 23.06.2017, 23:01

В Минске прошла международная научно-практическая конференция, посвященная национальному герою Беларуси.

Сам Тадеуш Костюшко называл себя литвином и по свидетельствам историков придерживался высоких гуманистических ценностей, идеи братства народов, передает «Радыё Рацыя».

Недаром личность Костюшко принадлежит к истории нескольких стран - Польши, Беларуси, Литвы, США, каждая из которых называет его национальным героем. А во Франции он признан почетным гражданином.

- Он чувствовал себя патриотом той земли, которая его родила. Перед смертью он делал все, чтобы последние слова, обращения были услышаны мощными людьми мира - императорами, царями. Писал им: сохраните мою страну, я очень беспокоюсь за судьбу моей любимой Литвы. Это что-то значит, правда ?! Поэтому не любить этого человека невозможно. Я люблю его всем сердцем и душой за его неистовую деятельность во имя своей Родины, своего Отечества, своей земли, - говорит Леонид Нестерук, председатель Брестского общественного историко-культурного объединения им. Тадеуша Костюшко.

Выступая перед собравшимися директор Польского института в Минске Матеуш Адамский обратил внимание на то, как личность Тадеуша Костюшко связывает историю соседних народов:

- Нет у общей истории поляков и белорусов другой такой личности, которая бы в такой степени объединяла наши народы. Нет также и второй такой личности, которая бы в свое время так значительно повлияла на судьбы других стран и обрела международную славу. Нет и другой фигуры, которая бы стала таким монументальным символом любви к свободе.

В фокусе ученых из Беларуси и Польши прозвучали различные аспекты деятельности и жизни знаменитого деятеля: от загадок его биографии до творческого наследия - музыкального и визуального.

Конференция была приурочена к годовщине памяти - 200-летию со дня смерти Тадеуша Костюшко. Во время мероприятия у присутствующих была уникальная возможность услышать музыкальные произведения Тадеуша Костюшко в исполнении брестского ансамбля народных инструментов «Святач».